Патриарх Кирилл встретился с детьми из Донбасса и Украины
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Патриарх Кирилл встретился с детьми из Донбасса и Украины

Патриарх Кирилл встретился с детьми из Донбасса и Украины

28 июля, в День Крещения Руси, патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с детьми из Донецкой Народной Республики, освобожденных районов Луганской Народной Республики и Харьковской области, а также из Киева. Встреча состоялась в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве.

Дети посетили праздничное богослужение в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, а также участвовали в крестном ходе к памятнику святому равноапостольному великому князю Владимиру на Боровицкой площади и в молебне у памятника крестителю Руси.


Патриарх Кирилл сердечно приветствовал ребят и обратился к ним со словом.

"Для меня большая радость встретиться с вами, потому что все, что касается Донбасса, Луганской области, Харьковской области — тех мест, где сегодня страдают люди, — меня очень тревожит и ранит мое сердце, ведь весь народ православный, который там живет, — это чада Московского Патриархата. <…> И конечно, у меня особое отношение к Донбассу, Луганской Республике, к тем людям, которые испытывают особые трудности и даже страдания, связанные с политическими процессами, происходящими в этой части мира".

Он подчеркнул, что для него "все православные люди, живущие в Российской Федерации, на Украине, на Донбассе, в иных местах в 60 странах мира, — это все чада Русской Православной Церкви". Патриарх Кирилл сказал детям, что сегодняшняя культура не учит тому, чему учит вера - как быть счастливым человеком.

"Если ты живешь по Божиему закону, ты будешь счастливым в личной, семейной жизни, у тебя будет хорошая семья, дети, у тебя будет надежда на будущее", - добавил патриарх, поблагодарив ребят за встречу и пожелав им "помогать ближним, трудиться, чтобы в массовом сознании нашего народа менялось отношение к православному верующему человеку".

Посол ДНР в России Ольга Макеева передала патриарху благодарность и приветствие лидера республики Дениса Пушилина.

Патриарх Кирилл пригласил детей из пострадавших семей ДНР в Переделкино. 60 детей прибыли в Москву и с 27 по 31 июля принимают участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Крещения Руси. Во время поездки в Москву ребята смогут поклониться святыням и посетить культурные и развлекательные мероприятия.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Сколько денег потеряли организаторы концертов Little Big
Сколько денег потеряли организаторы концертов Little Big
В Британии предупредили об угрозе ядерной войны без диалога с Россией и Китаем
В Британии предупредили об угрозе ядерной войны без диалога с Россией
Эти 4 игры будут доступны бесплатно по Games With Gold в августе
Эти 4 игры будут доступны бесплатно по Games With Gold в августе
В Совбезе пообещали симметричный ответ на расширение военной инфраструктуры НАТО
В Совбезе пообещали симметричный ответ на расширение военной
Патриарх Кирилл встретился с детьми из Донбасса и Украины
Патриарх Кирилл встретился с детьми из Донбасса и Украины
Сотрудницы Сбербанка в Тулуне предотвратили мошенничество против пенсионерки
Сотрудницы Сбербанка в Тулуне предотвратили мошенничество против
Игорь Кобзев: медики прогнозируют подъем заболеваемости коронавирусом осенью
Игорь Кобзев: медики прогнозируют подъем заболеваемости коронавирусом
Анонсирован ремейк Sherlock Holmes: The Awakened для приставок Xbox
Анонсирован ремейк Sherlock Holmes: The Awakened для приставок Xbox
Ким Джису - самая красивая женщина в мире (10 фото)
Ким Джису - самая красивая женщина в мире (10 фото)
"У вас в голове параша": Волочкова обрушилась на "недотраханных сучек"
"У вас в голове параша": Волочкова обрушилась на
ЧП: актрису сериала «Закрытая школа» могут посадить за склонение
ЧП: актрису сериала «Закрытая школа» могут посадить за склонение
Александр Ревва сбежал из России и потеря деньги и имущество
Александр Ревва сбежал из России и потеря деньги и имущество

Топ на сегодня

Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила 11-летие в мини и декольте
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила
Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и Грайнер
Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и
США предложили обменять Бута на Уилана и Грайнер
США предложили обменять Бута на Уилана и Грайнер
Главреду The Insider пригрозили штрафом за дискредитацию армии
Главреду The Insider пригрозили штрафом за дискредитацию армии

Еще по теме

В Московском Кремле прошла праздничная литургия в День Крещения Руси
Патриарх Кирилл: для развития России важно утверждать связь с историей святых
Журналист обязан отстаивать добро, считает патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл предостерег россиян от «ложных идей»