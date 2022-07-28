Патриарх Кирилл встретился с детьми из Донбасса и Украины

Вадим Карасев

28 июля, в День Крещения Руси, патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с детьми из Донецкой Народной Республики, освобожденных районов Луганской Народной Республики и Харьковской области, а также из Киева. Встреча состоялась в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве.

Дети посетили праздничное богослужение в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, а также участвовали в крестном ходе к памятнику святому равноапостольному великому князю Владимиру на Боровицкой площади и в молебне у памятника крестителю Руси.

Патриарх Кирилл сердечно приветствовал ребят и обратился к ним со словом.

"Для меня большая радость встретиться с вами, потому что все, что касается Донбасса, Луганской области, Харьковской области — тех мест, где сегодня страдают люди, — меня очень тревожит и ранит мое сердце, ведь весь народ православный, который там живет, — это чада Московского Патриархата. <…> И конечно, у меня особое отношение к Донбассу, Луганской Республике, к тем людям, которые испытывают особые трудности и даже страдания, связанные с политическими процессами, происходящими в этой части мира".

Он подчеркнул, что для него "все православные люди, живущие в Российской Федерации, на Украине, на Донбассе, в иных местах в 60 странах мира, — это все чада Русской Православной Церкви". Патриарх Кирилл сказал детям, что сегодняшняя культура не учит тому, чему учит вера - как быть счастливым человеком.

"Если ты живешь по Божиему закону, ты будешь счастливым в личной, семейной жизни, у тебя будет хорошая семья, дети, у тебя будет надежда на будущее", - добавил патриарх, поблагодарив ребят за встречу и пожелав им "помогать ближним, трудиться, чтобы в массовом сознании нашего народа менялось отношение к православному верующему человеку".

Посол ДНР в России Ольга Макеева передала патриарху благодарность и приветствие лидера республики Дениса Пушилина.

Патриарх Кирилл пригласил детей из пострадавших семей ДНР в Переделкино. 60 детей прибыли в Москву и с 27 по 31 июля принимают участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Крещения Руси. Во время поездки в Москву ребята смогут поклониться святыням и посетить культурные и развлекательные мероприятия.