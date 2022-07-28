Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Быка

Вадим Карасев

Каждый человек уникален, но у людей рожденных в год Быка есть некоторые особенности, которые встречаются достаточно часто. Среди этих особенностей есть как хорошие, так и довольно неприятные.

Люди этого года рождения довольно часто испытывают стресс, поскольку их жизнь построена на постоянном соперничестве. Если ваше животное-покровитель — Бык, то старайтесь почаще пользоваться медитацией против тревоги, стресса и усталости.

Плюсы характера людей, рожденных в год Быка

Выносливость. Быки работают на износ и могут обходиться без отдыха очень долгое время. Это одна из самых сильных их сторон, ведь именно она позволяет им оставаться на Олимпе долгое время, поддерживая свой успех. Мало кто может столько же работать и оставаться позитивным.

Смелость и напористость. Смелость Быков граничит с безрассудством, но она помогает им становиться очень успешными в любых делах, в бизнесе и в любви. Удача любит смелых, поэтому Быки гораздо чаще других людей достигают вершины успеха. Этого у них не отнять. Если Бык поставил перед собой цель, он ее достигнет, чего бы это ему не стоило. Это целеустремленные люди, которые не бросают начатого.

Надежность. Если вы прошли все круги ада и стали хорошим другом или близким человеком для быка, то знайте, что он вас не бросит в беде в трудную минуту. Если у вас большие проблемы, вы всегда можете попросить Быка о помощи. Для него будет в радость помочь вам, но будьте готовы оказать ответную услугу, когда придет время.

Стабильность принципов. Если сегодня Бык говорит вам что-то важное о себе и о своей жизни, о планах и мировоззрении, то вы можете быть на сто процентов уверенными в том, что завтра его мнение не изменится ни на йоту. Быки достаточно консервативны и не отступают от своих принципов.

Любовь к жизни. Быки не особо любят рассказывать всем о том, насколько сильно они любят эту жизнь и получают кайф от каждого дня, но вы можете быть уверенными в том, что они действительно любят просыпаться по утрам, заниматься привычными для них делами, работой.

Невероятная ментальная сила. Сломить Быка вряд ли получится. С каждой вашей попыткой насолить ему или помешать он будет становиться еще более сильным и целеустремленным. Это никак не изменить. Физическая сила Быков тоже весьма велика. Эти люди часто рождаются выносливыми, поэтому не боятся много ходить, работать руками.

Минусы характера людей, рожденных в год Быка

Непредсказуемость. Эти люди обладают поистине «взрывоопасным» характером. Даже если всё вроде бы хорошо, быки могут внезапно выйти из себя и начать проявлять агрессию ко всем вокруг. Если вы ощутили это на себе, значит вы спровоцировали Быка. Проблема в том, что сделать это порой раз плюнуть.

Импульсивность. Быки сначала делают, а потом думают. В некоторых ситуациях это им помогает выживать, но порой это, наоборот добавляет им проблем. Если ситуация не критическая, лучше сначала думать, а не действовать по какому-то наитию.

Непримиримость. Если Бык с кем-то поругался или испортил отношения, он никогда первый не пойдет на контакт и не станет просить прощения, во многих случаях это происходит даже тогда, когда попросить прощения действительно стоило бы. Не известно, что именно им мешает это делать — гордость или страх не получить прощения, но факт остается фактом.

Властность. Быки обожают власть и очень любят руководить людьми. Им нравится оставаться на вершине пищевой цепочки, причем они готовы жертвовать многим, лишь бы не отдать никому пальму первенства. Это приводит к довольно сильным конфликтам и тому, что люди сильно их недолюбливают.

Скрытность. Быки не спешат показывать людям свое истинное лицо. Они достаточно скрытные, поскольку абсолютно уверены в том, что среди окружающих могут быть те, кто хочет воспользоваться их слабостями. Это не замкнутость, а осторожность.

Хитрость. Быки умеют строить крайне изощренные планы, а также нередко идут на хитрость ради достижения успеха. Раскрыть их планы удается лишь единицам, и то лишь тогда, когда уже поздно что-либо предпринимать. Словом, Быки — это те, с кем столкновение лоб в лоб будет опасным, а игра в кошки-мышки заведомо проигрышной.