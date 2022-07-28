По мнению Бухынбалтэ, Захарова дружит с Безверховой только ради пиара
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По мнению Бухынбалтэ, Захарова дружит с Безверховой только ради пиара

По мнению Бухынбалтэ, Захарова дружит с Безверховой только ради пиара
Кристина Бухынбалтэ заявила, что Яна Захарова крутится рядом с Безверховой исключительно из-за её популярности, ведь Клава является любимицей руководства. Давно известно, что у Клавдии Безверховой очень богатая фантазия. Она с лёгкостью заводит публику и вокруг неё всегда много интересных людей. Также девушка нередко на Поляне придумывает развлечения для себя и своих друзей. Именно по этой причине девушку очень ценит руководство, а остальные участники общаются с ней с большой радостью. Клава всегда может поддержать, рассмешить или дать интересный повод для рассуждения. Когда между Безверховой и Захаровой произошёл очередной конфликт, Бухынбалтэ решила «вставить свои пять копеек».

Кристина заявила, что Яна тесно общается с Клавой исключительно из-за пиара, а не из-за дружеской симпатии. В итоге Захарова решила найти компромат на Бухынбалтэ, чтобы как-то ей ответить. Девушка не сомневается, что Крис очень понравятся слухи, которые Артём Грант активно распускает за её спиной.

Как итог: Яна и Клава решили совместно выступать в социальных сетях против Гранта и Бухынбалтэ, которым не даёт покоя чужая известность.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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