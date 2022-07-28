По мнению Бухынбалтэ, Захарова дружит с Безверховой только ради пиара

Вадим Карасев

Давно известно, что у Клавдии Безверховой очень богатая фантазия. Она с лёгкостью заводит публику и вокруг неё всегда много интересных людей. Также девушка нередко на Поляне придумывает развлечения для себя и своих друзей. Именно по этой причине девушку очень ценит руководство, а остальные участники общаются с ней с большой радостью. Клава всегда может поддержать, рассмешить или дать интересный повод для рассуждения. Когда между Безверховой и Захаровой произошёл очередной конфликт, Бухынбалтэ решила «вставить свои пять копеек».Кристина заявила, что Яна тесно общается с Клавой исключительно из-за пиара, а не из-за дружеской симпатии. В итоге Захарова решила найти компромат на Бухынбалтэ, чтобы как-то ей ответить. Девушка не сомневается, что Крис очень понравятся слухи, которые Артём Грант активно распускает за её спиной.Как итог: Яна и Клава решили совместно выступать в социальных сетях против Гранта и Бухынбалтэ, которым не даёт покоя чужая известность.