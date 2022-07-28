Подборка фотографий из серии "и так сойдет" (16 фото)

Вадим Карасев

Для некоторых людей фраза "и так сойдет" является жизненным кредо и неизменным девизом на любой случай. Здоровый пофигизм действительно можно назвать полезным качеством, однако, с этим главное не переборщить. А исполнители этих "шедевров" уже давно перешли все границы здравого смысла и работают спустив рукава.Плитка починенаС этой плиткой всё хорошоКажется, тот, кто создавал эту рекламу, не знает, как выглядит человеческая ступняЭто что-то из Страдающего Средневековья?Кондиционер установлен, босс!Представляю вашему вниманию первую антиплесневую краску для стен…Я вам не уборщик!Никто не заметит оранжевый кусочек на чёрной крышеИдеальноРеклама наклеена, начальник!Я тут трубу провожу, а ворота закрывать — не моя работаДорожная разметкаОчевидно, подвинуть эту монетку перед окрашиванием было слишком сложноИнтересная у вас мясная продукцияНомер на домеДорожные работы