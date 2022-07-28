Подборка фотографий из серии "и так сойдет" (16 фото)
Сегодня, 07:00 Вадим КарасевДля некоторых людей фраза "и так сойдет" является жизненным кредо и неизменным девизом на любой случай. Здоровый пофигизм действительно можно назвать полезным качеством, однако, с этим главное не переборщить. А исполнители этих "шедевров" уже давно перешли все границы здравого смысла и работают спустив рукава.
Плитка починена
С этой плиткой всё хорошо
Кажется, тот, кто создавал эту рекламу, не знает, как выглядит человеческая ступня
Это что-то из Страдающего Средневековья?
Кондиционер установлен, босс!
Представляю вашему вниманию первую антиплесневую краску для стен…
Я вам не уборщик!
Никто не заметит оранжевый кусочек на чёрной крыше
Идеально
Реклама наклеена, начальник!
Я тут трубу провожу, а ворота закрывать — не моя работа
Дорожная разметка
Очевидно, подвинуть эту монетку перед окрашиванием было слишком сложно
Интересная у вас мясная продукция
Номер на доме
Дорожные работы
По материалам: триникси