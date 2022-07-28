Подборка фотографий из серии "и так сойдет" (16 фото)
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Подборка фотографий из серии "и так сойдет" (16 фото)

Плитка починенаДля некоторых людей фраза "и так сойдет" является жизненным кредо и неизменным девизом на любой случай. Здоровый пофигизм действительно можно назвать полезным качеством, однако, с этим главное не переборщить. А исполнители этих "шедевров" уже давно перешли все границы здравого смысла и работают спустив рукава.

Плитка починена


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По материалам: триникси

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Подборка фотографий из серии "и так сойдет" (16 фото)
Подборка фотографий из серии "и так сойдет" (16 фото)
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