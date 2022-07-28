Полина Гагарина в бикини напугала фанатов своей худобой
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Полина Гагарина в бикини напугала фанатов своей худобой

Полина Гагарина в бикини напугала фанатов своей худобой
35-летняя певица Полина Гагарина поделилась пляжным фото. Исполнительница хита «Обезоружена» недавно переехала в новый загородный дом. Во время жаркой погоды артистка надевала купальник и выходила в сад принимать солнечные ванны. Теперь же поп-звезда устроила полноценный отдых на жарком курорте. Полина не рассекретила свое местонахождение, но уже поделилась впечатляющими снимками в бикини. Бывшая жена фотографа Дмитрия Исхакова позировала на побережье в купальнике телесного оттенка. Он почти слился с цветом кожи певицы. С первого взгляда может показаться, что Гагарина полностью обнажена. Наставница шоу «Голос» прислонилась к каменной изгороди, опустив голову вниз.  
«Каникулы», — коротко подписала кадры Гагарина. Поклонники певицы сразу обратили внимание на ее фигуру. Многие, как и прежде, считают, что поп-звезда слишком худая и ей следует набрать вес. Однако среди фанатов артистки немало и тех, кто восхищается ее телом. Исполнительница хита «Спектакль окончен» проделала большой и нелегкий путь к внешности своей мечты. Она похудела на 40 килограммов. «Такая тоненькая, воздушная! Полина, вы прекрасны в своем великолепии!», «Полина, ну зачем так себя истощать?», «Немножко поправиться надо», «Невесомая!», «Не забывай покушать», «Как исхудала! Кто-нибудь, накормите Полину!», «Любимая певица. Уважаю за труд, который проделала над собой. Но сейчас это уже перебор, как по мне», «Отстаньте от Полины! Сами идите — ешьте, если вам хочется!» — высказались пользователи.
# Шоу-бизнес Гагарина Полина
По материалам: z-aya

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