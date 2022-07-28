«Ползала вокруг трупов и рыдала»: женщина, сбившая мать с ребенком, чуть не сошла с ума на месте аварии
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«Ползала вокруг трупов и рыдала»: женщина, сбившая мать с ребенком, чуть не сошла с ума на месте аварии

«Ползала вокруг трупов и рыдала»: женщина, сбившая мать с ребенком, чуть не сошла с ума на месте аварии

Вчера жительница Уфы, находясь за рулем иномарки, насмерть сбила женщину с сыном на пешеходном переходе. Виновница трагедии рассказала, что отвлекалась на своего трехмесячного ребенка, который находился на заднем сидении.


Владельца Nissan Juke Дарья перепутала газ с тормозом, проехавшись прямо по жертвам. Уточняется, что в момент столкновения горел зеленый свет, как для водителей, так и для пешеходов. 38-летняя женщина и ее пятилетний сын скончались на месте.

Дарья в ужасе от произошедшего. «Травм водитель не получила, но она в глубоком шоке. Когда мы приехали, она вокруг трупов ползала и рыдала», — делился медик.

Тяжелее всего сейчас главе погибшей семьи. Мужчина узнал родных, еще не дойдя до их тел и заревел от горя. «Я ботиночки вижу, я их узнал», — говорил он.

Автоинспекторам все же пришлось подвести несчастного к трупам для опознания. Увидев лица супруги и маленького ребенка, тот громко закричал. Мужчина начал бить себя по голове. Очевидцам пришлось усадить его на бордюр. «Что я буду делать?!» — плакал вдовец.

Вскоре на место трагедии прибыл старший сын мужчины. Молодой человек был потрясен не меньше отца. «Кто это сделал?! Кто это сделал?!» — кричал он в поисках виновника.

С сотрудниками ГИБДД общался супруг Дарьи. Саму владелицу Nissan Juke увезли в карете скорой помощи. В отношении нее заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту наезда на женщину и ребенка со смертельным исходом», — сообщили в ведомстве.

Эксперты предположили, что Дарья могла не заметить пешеходов из-за густых елей, высаженных у перекрестка. К слову, в последнее время в Башкирии участились случаи смертельных аварий. Некоторые считают: все дело в автошколах, которые могут попросту продавать права.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

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