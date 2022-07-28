Поплавская сравнила Бузову и Долину в звериных принтах: «Дворняжка никогда не станет королевой!»

Ольга Бузова громко вернулась со съемок в Африке: она тут же стала героиней новостных лент благодаря скандальному высказыванию о предпочтениях в постели, а также секси-наряду на фестивале. Все это разнесла в пух и прах Яна Поплавская.

Поплавская разразилась на излишне откровенные слова бывшей ведущей «ДОМа-2», которая ненадолго забыла, что перед ней на фестивале находились в том числе и дети. «Большой пенис Ольги Бузовой! Мне сложно представить, как и в каком состоянии «здравого рассудка» можно было пригласить это во МХАТ! МХАТ, слава Богу, спасен от этой «одаренной» женщины! Но культуру Ольга Бузова по-прежнему продолжает нести в массы. Говно не тонет, оно всегда на плаву!» — возмущалась Яна.

Не прошел мимо внимания 55-летней актрисы и «дикий» наряд Ольги. Он совсем уж не понравился блондинке, и она привела другой пример, когда «звериный» принт действительно к лицу. Лариса Долина тоже решила поэпатировать и облачилась в облегающий костюм в стиле леопарда, и это тут же оценила Поплавская. «Ну наконец-то я вижу женщину, которая может достойно носить «леопард», достойно петь и блистать своим талантом! Действительно достойная и умная, уважаемая и талантливая. Другая натянет на себя «леопард», а он смотрится как дешевые лохмотья, рот откроет и стыдно слушать. Только «пэнисы» на языке. А все потому, что нет породы. И гадкий утенок может оказаться лебедем, а дворняжка никогда не станет королевой», — сказала в своем Telegram-канале ведущая, задев Бузову.

Она вновь напомнила, в чем, по ее мнению, главное отличие Ольги от Ларисы Александровны. «Господь Бог половником налил талантов Ларисе Долиной, а Бузовой даже пипеткой не накапал», — съязвила Яна.

Подписчики Поплавской поддержали ее во мнении. «В таком принте трудно выглядеть не вульгарно. Долина, в общем-то, справилась. Хотя напомнила Стервеллу из далматинцев»; «Поздновато, конечно, с данным экспериментом. Но талант певицы затмевает все оплошности», — написали они.

Правда, некоторые из них посоветовали Долиной сжечь леопардовый костюм и больше к подобному не прикасаться. «Вы чего ребята, в 66 лет Лариса Александровна звезда и красотка! Талант, силу воли каждому бы такую. Ничего вульгарного не вижу, фотосессия, да и только. Все достойно», — защитил исполнительницу пользователь Сети.