Поплавская сравнила Бузову и Долину в звериных принтах: «Дворняжка никогда не станет королевой!»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Поплавская сравнила Бузову и Долину в звериных принтах: «Дворняжка никогда не станет королевой!»

Поплавская сравнила Бузову и Долину в звериных принтах: «Дворняжка никогда не станет королевой!»

Поплавская сравнила Бузову и Долину в звериных принтах: «Дворняжка никогда не станет королевой!»

Ольга Бузова громко вернулась со съемок в Африке: она тут же стала героиней новостных лент благодаря скандальному высказыванию о предпочтениях в постели, а также секси-наряду на фестивале. Все это разнесла в пух и прах Яна Поплавская.


Поплавская разразилась на излишне откровенные слова бывшей ведущей «ДОМа-2», которая ненадолго забыла, что перед ней на фестивале находились в том числе и дети. «Большой пенис Ольги Бузовой! Мне сложно представить, как и в каком состоянии «здравого рассудка» можно было пригласить это во МХАТ! МХАТ, слава Богу, спасен от этой «одаренной» женщины! Но культуру Ольга Бузова по-прежнему продолжает нести в массы. Говно не тонет, оно всегда на плаву!» — возмущалась Яна.

Не прошел мимо внимания 55-летней актрисы и «дикий» наряд Ольги. Он совсем уж не понравился блондинке, и она привела другой пример, когда «звериный» принт действительно к лицу. Лариса Долина тоже решила поэпатировать и облачилась в облегающий костюм в стиле леопарда, и это тут же оценила Поплавская. «Ну наконец-то я вижу женщину, которая может достойно носить «леопард», достойно петь и блистать своим талантом! Действительно достойная и умная, уважаемая и талантливая. Другая натянет на себя «леопард», а он смотрится как дешевые лохмотья, рот откроет и стыдно слушать. Только «пэнисы» на языке. А все потому, что нет породы. И гадкий утенок может оказаться лебедем, а дворняжка никогда не станет королевой», — сказала в своем Telegram-канале ведущая, задев Бузову.

Она вновь напомнила, в чем, по ее мнению, главное отличие Ольги от Ларисы Александровны. «Господь Бог половником налил талантов Ларисе Долиной, а Бузовой даже пипеткой не накапал», — съязвила Яна.

Подписчики Поплавской поддержали ее во мнении. «В таком принте трудно выглядеть не вульгарно. Долина, в общем-то, справилась. Хотя напомнила Стервеллу из далматинцев»; «Поздновато, конечно, с данным экспериментом. Но талант певицы затмевает все оплошности», — написали они.

Правда, некоторые из них посоветовали Долиной сжечь леопардовый костюм и больше к подобному не прикасаться. «Вы чего ребята, в 66 лет Лариса Александровна звезда и красотка! Талант, силу воли каждому бы такую. Ничего вульгарного не вижу, фотосессия, да и только. Все достойно», — защитил исполнительницу пользователь Сети.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Трое иркутян под видом девушки пригласили мужчину на свидание и попытались ограбить
Трое иркутян под видом девушки пригласили мужчину на свидание и
Подборка забавных твитов обо всем - 28.07.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 28.07.2022 (15 фото)
Поплавская сравнила Бузову и Долину в звериных принтах: «Дворняжка никогда не станет королевой!»
Поплавская сравнила Бузову и Долину в звериных принтах: «Дворняжка
Байден обсудил с Си Цзиньпином российскую военную спецоперацию
Байден обсудил с Си Цзиньпином российскую военную спецоперацию
В Дании заявили об обострении газовой войны
В Дании заявили об обострении газовой войны
Сразу 2 игры из Game Pass от Annapurna Interactive получают обновление до Xbox Series X | S
Сразу 2 игры из Game Pass от Annapurna Interactive получают
Какой наряд больше подойдет этой красотке-блондинке
Какой наряд больше подойдет этой красотке-блондинке
Глава хакерской группировки Killnet объяснил причины ухода из объединения
Глава хакерской группировки Killnet объяснил причины ухода из
Релиз Grounded на Xbox и в Game Pass состоится 27 сентября
Релиз Grounded на Xbox и в Game Pass состоится 27 сентября
Число децентрализованных приложений в сети Polygon превысило 19 000
Число децентрализованных приложений в сети Polygon превысило 19 000
Во время концерта группы Mirror на танцоров рухнул экран
Во время концерта группы Mirror на танцоров рухнул экран
Алиса Вокс откровенно рассказала о своем тайном муже
Алиса Вокс откровенно рассказала о своем тайном муже

Топ на сегодня

Самые умные породы собак (20 фото)
Самые умные породы собак (20 фото)
Bitstamp получила разрешение на работу в Италии
Bitstamp получила разрешение на работу в Италии
Европейский регулятор назвал проблемой дефицит специалистов по криптовалютам
Европейский регулятор назвал проблемой дефицит специалистов по
США отправляют атомный авианосец к берегам Китая на фоне обострения вокруг Тайваня
США отправляют атомный авианосец к берегам Китая на фоне обострения
Волочкова разбила кольцо за 60 миллионов рублей, когда яростно ругалась на "быдло"
Волочкова разбила кольцо за 60 миллионов рублей, когда яростно

Еще по теме

Яна Поплавская в шоке от поведения Ольги Бузовой
Директор Ольги Бузовой унизил Яну Поплавскую
Пиар-директор Бузовой прошелся по оскорбившей ее Поплавской: «Это кто-то типа Юрия Лозы?»
Пиар-директор Бузовой накинулся на Поплавскую