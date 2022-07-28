Порноактер поделился последствиями оспы обезьян
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Порноактер поделился последствиями оспы обезьян

Порноактер поделился последствиями оспы обезьянПорноактер Сильвер Стил показал фото увечий из-за оспы обезьян и призвал вакцинироваться

Порноактер Сильвер Стил (Silver Steele) поделился снимками с последствиями оспы обезьян. По словам мужчины, болезнь приносит ему ужасные страдания. Фото увечий на лице и теле он показал в своем аккаунте в Twitter.

Актер продемонстрировал сыпь на его лице и теле и рассказал, что лечится уже две недели. «Травмы на моем лице ужасны. Кроме того, болезнь ослабляет иммунную систему, а в моем случае у меня еще и фарингит в качестве бонуса», — написал он в соцсети.

Звезда фильмов для взрослых признался, сначала ему казалось, что болезнь протекает в легкой форме. Но затем его состоянии становилось все более тяжелым. По его словам, сыпь продолжает появляться на его теле в самых разных местах.

Страдания настолько невыносимы, что он не хочет, чтобы кто-либо еще прошел через то же самое. Боль от ран настолько сильная, что на глазах у него выступают слезы, поделился актер. «Я бы не пожелал этого моему злейшему врагу», — заявил он. Мужчина рекомендовал своим подписчикам обязательно сделать прививку. «Это того стоит», — заключил он.

Ранее оспой обезьян заразился популярный в России украинский блогер Александр Дмитриенко, более известный под псевдонимами Шура Стоун и Похититель ароматов. Блогер продемонстрировал высыпания на лице и пожелал пользователям никогда не болеть.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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