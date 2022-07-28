Приметы и поверья на 29 июля 2022 года помогут предсказать погоду на ближайшее время

Приметы и поверья на 29 июля 2022 года, в Финогеев день, расскажут о погоде на ближайшее время. После этого праздника жара спадает, а дни заметно укорачиваются. В народе раньше поговаривали: «На Финогея птицы замолкают, а ночи холодают». Это наблюдение точно характеризовало погоду этого периода времени, когда днем еще тепло, но после захода солнца — резко холодает.

Поверья на 29 июля 2022 года





После Афиногеева дня, как еще иначе называют этот народный праздник, затихают птицы. Они больше не будут петь, потому что грустят за уходящим летом и теплом. Для них предстоит период подготовки, а потом сам перелет на зимовку в теплые страны.

Ходить 29 июля в лес опасно, потому что там, согласно поверью, разгуливает заря. Она собирает перья, растерянные птицами.

Беспокоить ее в этот день нельзя: это плохая примета. Потому заготовкой дров и сбором ягод на Финогена не занимались. Не шумели даже возле леса, а не только в чаще.

Начиналась жатва, которая сопровождалась рядом традиций и обычаев. Первый сноп, «именинник», крестьяне украшали лентами и под веселый шум, с песнями несли его домой.

Его было принято ставить возле икон, а отдельными колосками из этого снопа кормили больных домашних животных, уверенные в том, что это их исцелит от недуга. Молотили «именинника» осенью.

При необходимости зернами с такого снопа лечили людей. В этот день искали колосок с как можно большим количеством зерен. Кто его найдет, то счастье обретет. Именно поэтому самый большой колосок называли «счастливым».





Нашедший такой колосок, хранил зерна из него весь год, а весной с него начинал сезон посевных работ.

«Счастливый» колосок первым высаживали в землю, что должно было стать залогом щедрого урожая.

Пару колосков после жатвы оставляли не скошенными, принося таким образом своеобразную «жертву». Это делали для того, чтобы следующий год оказался плодородным.

Приметы на 29 июля 2022 года





Будет много грибов осенью, если на Финогеев день густой туман. Предвестником дождя считается поникшая ботва у моркови. Зима ожидается морозной, если мыши уже начали есть посевы. После полудня будет жарко, если роса на траве в первой половине дня держится очень долго.

В дохристианские времена, когда люди были язычниками, 29 июля они молились Солнцу, обращаясь к нему с просьбами о ясной и сухой погоде.

Важно было успеть собрать урожай хлеба до того, как начнутся дожди. Все еще сохло сено, для которого влага была опасна: оно могло сгнить.

Понять, что будет жарко удавалось по поведению птиц: в небе на Финогеевы зажинки парят коршуны.

Плохая примета — дождь 29 июля. Это значит, что пшеница в снопах прорастет. Кто сумеет в этот день найти раздвоенный колос ржи, тот решит свои финансовые проблемы, разбогатев и ни в чем не нуждаясь до конца своей жизни.

В этот день на свет рождаются любители путешествовать. Защитить их от любого негатива могут украшения с бирюзой.