Промышленным предприятиям Европы предрекли отключение из-за дефицита газа
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Промышленным предприятиям Европы предрекли отключение из-за дефицита газа

Промышленным предприятиям Европы предрекли отключение из-за дефицита газаАналитик Юшков допустил отключение промышленных предприятий Европы из-за дефицита газа

Европейским промышленным предприятием грозит нормирование объемов потребления газа или даже отключение из-за снижения пропускной способности «Северного потока». Это будет необходимо для того, чтобы обеспечить теплом, электричеством и горячей водой социальные объекты. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил аналитик, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Поставки российского газа по «Северному потоку» в Европу упали в два раза к уровню прошлого дня. Об этом свидетельствуют данные компании-оператора трубопровода Nord Stream AG. Согласно сведениям, на фоне остановки работы еще одной газовой турбины с 10:00 до 11:00 по московскому времени произошло ранее анонсированное «Газпромом» сокращение прокачки.



Причины и последствия

«Сейчас на "Северном потоке" работают только две турбины. Обе малой мощности, — сказал Юшков. — Всего их должно быть восемь, из которых шесть крупных. Одна, как мы знаем, застряла в Германии после ремонта, еще пять лежат и ждут, пока Канада заберет их на ремонт. Канада делать этого не спешит, хотя турбины следовало бы отремонтировать до начала отопительного сезона».

Аналитик считает, что нынешних объемов поставок недостаточно для того, чтобы успеть закачать европейские подземные хранилища газа (ПХГ) к началу отопительного сезона. В случае, если ситуация не нормализуется, Европе придется прибегать к достаточно жестким мерам.

«Возможно, придется вводить нормативные меры экономии, отключать некоторых промышленных потребителей, чтобы сэкономить газ, и чтобы у населения, ЖКХ и на соцобъектах остались теплоснабжение, горячая вода и отопление. Впрочем, при нынешних ценах промышленный сектор и так отмирает», — заметил Юшков.

Потребление газа, по его словам, снижается достаточно быстрыми темпами как раз потому, что предприятия не справляются с такой финансовой нагрузкой: при текущих ценах себестоимость их продукции становится слишком высокой, не возможной для реализации.

«Проблема сейчас в том, что из четырех газопроводов в Европу нормально работает только один — это "Турецкий поток". Остальные либо не работают совсем, либо сократили объемы прокачки. Так что выйти из этой ситуации европейцам будет очень непросто. Конечно, зимой люди не замерзнут, но по промышленность ждет тяжелый удар», — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что с 27 июля компания «Газпром» снизит поставки по трубопроводу «Северный поток». Причиной сокращения поставок стала остановка еще одного газоперекачивающего агрегата (ГПА) Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая». О намерении отключить турбину для регламентного ремонта энергетический гигант сообщал еще 25 июля.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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