Путин назначил генерал-полковника Горемыкина замглавы Минобороны

Вадим Карасев

Президент Путин назначил генерал-полковника Горемыкина замглавы Минобороны России

Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем главы Министерства обороны — начальником главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) страны. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

С апреля 2009 года Виктор Горемыкин был начальником Главного управления кадров военного российского ведомства.

Кроме того, он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, Мужества, Дружбы. Также Горемыкин имеет почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».

21 июля президент России Владимир Путин назначил Кирилла Богомолова заместителем руководителя Россотрудничества. Ранее Богомолов занимал пост начальника управления ведомства по содействию международному развитию и гуманитарных программ.