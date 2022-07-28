Разработчики Ethereum переведут тестнет Goerli на алгоритм Proof-of-Stake

Команда Ethereum переведет тестнет Goerli на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS), когда кумулятивная сложность сети (TTD) достигнет значения 10 790 000. По оценкам разработчиков, это произойдет в период с 6 по 12 августа.

📢📢📢 Goerli/Prater Merge Announcement 📢 📢📢



Prater will run through the Bellatrix upgrade on August 4th, and merge with Goerli between August 6-12th: if you run a node or validator, this is your last chance to go through the process before mainnet 🚨https://t.co/JAz5AJe12B — Tim Beiko | timbeiko.eth 🐼 (@TimBeiko) July 27, 2022

Как и в случае с другими тестнетами, слияние произойдет в несколько этапов. Разработчики уже развернули уровень консенсуса блокчейна Beacon Chain — он получил название Prater.

Следующим шагом является активация обновления Bellatrix, призванного подготовить последний к слиянию. По словам ведущего разработчика Тима Бейко, это произойдет на эпохе #112 260, которую сеть достигнет 4 августа приблизительно в 15:24 (Киев/МСК).

После слияния обновленный тестнет будет называться Paris. Операторам нод необходимо обновить клиенты для уровней консенсуса и исполнения. Держателям ETH не нужно предпринимать какие-либо действия.

6 июля разработчики успешно провели миграцию тестовой сети Sepolia на алгоритм PoS. В июне аналогичное событие произошло в тестнете Ropsten.

26 июля команда реализовала десятый, финальный «теневой форк» основной сети Ethereum. Это произошло на 26 часов раньше запланированного срока, поскольку показатель TTD достиг порогового значения быстрее, чем ожидалось.

«Теневые форки» позволяют разработчикам протестировать отдельные аспекты миграции сети на PoS. Последняя инициатива была направлена именно на изучение изменений, которые произойдут после слияния Goerli и Prater.

Напомним, разработчики предварительно утвердили миграцию основной сети Ethereum на алгоритм консенсуса PoS на 19 сентября 2022 года.