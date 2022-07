Разработчики Ethereum переведут тестнет Goerli на алгоритм Proof-of-Stake

Команда Ethereum переведет тестнет Goerli на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS), когда кумулятивная сложность сети (TTD) достигнет значения 10 790 000. По оценкам разработчиков, это произойдет в период с 6 по 12 августа.

📢📢📢 Goerli/Prater Merge Announcement 📢 📢📢



Prater will run through the Bellatrix upgrade on August 4th, and merge with Goerli between August 6-12th: if you run a node or validator, this is your last chance to go through the process before mainnet 🚨https://t.co/JAz5AJe12B