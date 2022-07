Разработчики представили обернутые ENS-домены с расширенной функциональностью

Ethereum-разработчики представили код ENS Name Wrapper, который позволяет трансформировать ENS-имена в «обернутую версию» в виде ERC-1155 токена. Владельцы доменов получат больший контроль над поддоменными именами.

1/ ENS name wrapper is almost here 🧵👇 what is it? the name wrapper grants the ability to turn any .eth name into a ERC1155 NFT this is powerful 💥

В частности, владелец example.eth может разрешить создание sub1.example.eth и ограничить дальнейшее создание поддоменов. Останется возможным создание sub1 из sub2.sub1.example.eth.

The ENS Name Wrapper предоставит права (предохранители) на:

Каждый предохранитель можно будет включить/выключить навсегда и безвозвратно.

Другими словами, исключить контроль над поддоменами в дальнейшем.

The ENS Name Wrapper решает проблему доверия в ситуации, когда некто может предоставить поддомен другому, а потом его вернуть в одностороннем порядке. Это произойдет после сжигания соответствующего предохранителя.

4/ let's say i control example.eth and want to give my fren a subdomain of fren.example.eth



i can do this today, but my fren would need to trust me that i would never pull that subdomain back



trust me???



that's Web 2.0 bullshit



we can do better