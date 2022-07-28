Регина Тодоренко рассказала, как сын пережил ее роды
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Регина Тодоренко рассказала, как сын пережил ее роды

Регина Тодоренко рассказала, как сын пережил ее роды
32-летняя ведущая Регина Тодоренко призналась, что ее сын Майкл повзрослел на глазах. Звезда реалити-шоу «Орел и решка» в середине июля родила второго сына. Счастливое событие произошло в Канаде. Регина с мужем Владом Топаловым дали новорожденному редкое имя Мир (Мирослав). Член жюри шоу «Маска» опасалась того, как отнесется ее 3-летний сын Михаил к изменению в семье. «Я готовила его к родам, рассказывала о процессе встречи с малышом, говорила, что может наступить момент, когда маму нужно будет оставить одну, что, возможно, мама будет издавать разные странные звуки. И если захочется уйти и заняться своими делами, он может смело приступать к задуманному. Но Мишка не хотел уходить, он изъявил желание быть рядышком: «Я буду поддерживать тебя, мамочка». А я радовалась, что даже в схватках могу поиграть с сыном», — рассказала Тодоренко.
Звездная семья отдохнула в июне на Бали. Финалистка «Ледникового периода» пришла в такой восторг от ванны в номере отеля, что захотела в ней родить. Артистка предположила, что такое, по ее словам, «сумасшедшее» желание, возникло вследствие гормонального всплеска. Однако так и произошло. «Когда на свет появился Мир, Мишель быстро вбежал в комнату, обнял папу, посмотрел в бассейн, откуда выплыл наш младший, и радостно сказал: «Теперь у нас есть малыш!». Его переполняла такая гордость! Наш маленький сынок за считанные секунды повзрослел, стал осознаннее», — поделилась Регина. Перед родами телезвезда высказывала опасения от того, справится ли она с ревностью Михаила после появления на свет его младшего брата. Однако пока старший ребенок радует маму. Тодоренко приучает старшего сына ухаживать за малышом – он дает тому соску, катает в коляске. Из-за этого мальчик даже не подпускает к новорожденному чужих людей. Михаил кричит: «Это мой брат, я его защищаю! Не надо его трогать!».
# Шоу-бизнес Тодоренко Регина
По материалам: z-aya

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