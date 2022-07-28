Регина Тодоренко рассказала о ревности детей
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Регина Тодоренко рассказала о ревности детей

Регина Тодоренко рассказала о ревности детей
Ведущая Регина Тодоренко боялась, что старший сын будет ревновать к младшему. Телеведущая недавно стала мамой во второй раз. У них с мужем Владом Топаловым родился сын, которого назвали необычным, но весьма актуальным сейчас именем – Мир. Телеведущая призналась, что еще задолго до родов они с супругом обсуждали тему ревности между детьми и боялись, что те не смогут справиться с этой энергией, что старший сын Михаил будет страдать. Но на деле все оказалось не так страшно, как они предполагали. «Возможно, так только пока», — смеется Регина. «Если Мишка хочет побыть маленькой лялей, мы всячески поддерживаем: хочешь соску — бери, хочешь лежать в пеленочке — пожалуйста, хочешь к маме и папе на ручки — мы с радостью, хочешь снова в колясочку — можем покатать. За время беременности я узнала, что с появлением младших старшие детки вновь мечтают стать маленькими. Мы позволяем быть таковым, не перекладываем ответственность за младшего брата, не требуем от Майкла взрослых поступков», — рассказала Тодоренко.
Она призналась, что старается уделять старшему сыну больше внимания, чем раньше, читает ему вместе с мужем терапевтические сказки, проговаривает, что любви в нашей семье стало еще больше. Регина рассказала, что уже видит: такой подход дает свой результат. «Хочется верить, что все эти действия уже дают плоды. В первую неделю Майкл никого не подпускал к братику — кричал: «Это мой брат, я его защищаю! Не надо его трогать!» «Теперь я — старший брат», — заголосил Мишель, когда увидел малыша впервые). Его  переполняла такая гордость! Наш маленький сынок за считанные секунды повзрослел, стал осознаннее», — призналась Регина Тодоренко.
# Шоу-бизнес Тодоренко Регина
По материалам: z-aya

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