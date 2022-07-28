Регина Тодоренко рассказала о родах в присутствии сына

15 июля Регина Тодоренко стала мамой во второй раз – она родила сына, которого назвали Миром. Все бы ничего, да недавно блогер озадачила поклонников признанием, что рожала малыша прямо при старшем ребенке – 3-летнем Мише.

Ведущая рассказала, что как только почувствовала первые схвати, предупредила Михаила, что сегодня будет играть в игру – иногда рычать как тигр, иногда мычать как корова, а еще сдуваться и раздуваться как огромный шар. Она сказала мальчику, что если ему станет страшно или неуютно, то он может уйти в другую комнату, но в итоге ребенок постоянно находился возле своей родительницы.

Многие осудили Регину. Подписчики считатют, что роды – совершенно не подходящее действо для маленького ребенка, у него останутся психологические травмы, которые проявятся позже. Но Тодоренко счастлива, что решилась на это, ведь Миша, по ее словам, теперь прекрасно относится к младшему брата.





Когда Мир появился на свет, Миша радостно закричал: «Теперь я старший брат!». Мальчика переполняла гордость и счастье.

«Наш маленький сынок за считанные секунды повзрослел, стал осознаннее», - рассказывает Регина.

Женщина также отметила, что готовила сына ко встрече с братом. Она говорила, что если тот захочет уйти и заняться своими делами, то спокойно может это сделать. Но Миша сам не захотел бросать маму и был всегда рядом с ней. Он говорил ей, что будет поддерживать.

«А я радовалась, что даже в схватках могу поиграть с сыном», - гордится своим выбором Регина.





На сам процесс родов Михаил выходил из родового зала и не видел всего процесса. Но как только Мир родился, тот забежал, обнял папу, посмотрел в бассейн (где, по-видимому, все еще лежала мама), и закричал: «у нас теперь есть малыш».

Первую неделю Миша защищал брата, и никого не хотел к нему подпускать. Говорил, не трогайте его, он совсем малыш. Регина рада, что Миша реагирует именно так. Но что будет дальше, она пока не знает.