Релиз Grounded на Xbox и в Game Pass состоится 27 сентября
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Релиз Grounded на Xbox и в Game Pass состоится 27 сентября

Релиз Grounded на Xbox и в Game Pass состоится 27 сентября


На Xbox & Bethesda Showcase студия Obsidian объявила, что релиз Grounded состоится в сентябре. Сегодня объявили точную дату релиза — полноценная версия Grounded выходит 27 сентября 2022 года. Напомним, до этого игра в течение 2 лет активно развивалась в рамках раннего доступа.

Grounded — игра про выживание группы подростков на заднем дворе. В ранней версии проект представлял собой просто симулятор выживания, количества механик в котором постоянно увеличивалось. К релизу же разработчики обещают добавить в игру полноценную сюжетную кампанию. Напомним, недавно было объявлено, что по Grounded снимают анимационный сериал.

Игра Grounded доступна в Game Pass уже сейчас в рамках раннего доступа, будет доступна и полноценная версия проекта. Еще в раннем доступе проект привлек больше 10 миллионов игроков.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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