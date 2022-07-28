Релиз Grounded на Xbox и в Game Pass состоится 27 сентября

Вадим Карасев





На Xbox & Bethesda Showcase студия Obsidian объявила, что релиз Grounded состоится в сентябре. Сегодня объявили точную дату релиза — полноценная версия Grounded выходит 27 сентября 2022 года. Напомним, до этого игра в течение 2 лет активно развивалась в рамках раннего доступа.

Grounded — игра про выживание группы подростков на заднем дворе. В ранней версии проект представлял собой просто симулятор выживания, количества механик в котором постоянно увеличивалось. К релизу же разработчики обещают добавить в игру полноценную сюжетную кампанию. Напомним, недавно было объявлено, что по Grounded снимают анимационный сериал.

Игра Grounded доступна в Game Pass уже сейчас в рамках раннего доступа, будет доступна и полноценная версия проекта. Еще в раннем доступе проект привлек больше 10 миллионов игроков.

Watch this video on YouTube