Рената Литвинова появилась на улице в Париже практически голая
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Рената Литвинова появилась на улице в Париже практически голая

Рената Литвинова появилась на улице в Париже практически голая
55-летняя актриса Рената Литвинова шокировала публику необычайным нарядом. Российская актриса вышла на улицу в образе от Balenciaga, которым руководит её близкий друг Демна Гвасилия. Из одежды на ней был тонкий гидрокостюм черного цвета, который подчеркнул каждый изгиб её тела. Повторить модное появление Ренаты сможет только очень уверенная в себе женщина. Фото в необычном образе Рената опубликовала в своем Телеграм-канале. Свой экстравагантный наряд Литвинова дополнила блестящей сумкой, массивными солнцезащитными очками и крупным колье .
«Пыталась произвести лёгкое впечатление и, кстати, произвела…», написала Литвинова в своем Телеграм-канале. Актриса, очевидно, точно знала, что даже при детальном рассмотрении снимков недоброжелателям будет не за что зацепиться, кроме как за обсуждение уместности таких вещей в её гардеробе.
Рената, кстати, примерила этот эффектный наряд на следующий день после важного события в её семье. Её дочери Ульяне исполнился 21 год. В свой личный праздник она получила от звездной матери трогательное поздравление. «Моя самая любимая, Уля! С днем рождения», — написала Литвинова в Сети. «Вчера, банда из 30 человек осталась за кадром- день рождения прошёл без драк и из ульяниных товарищей можно было сразу же составить несколько рок- и не только – групп», - поделилась мама именинницы. Ульяна, как известно, собирается строить карьеру в модном бизнесе. В начале лета студентка Королевской академии изящных искусств Антверпена представила свою первую учебную коллекцию. Литвинова, конечно, поддерживает начинания дочери и наверняка, когда придет время, поделится с ней нужными контактами. Напомним, что Рената уже полгода живет во Франции и пока не планирует возвращаться обратно. На сентябрь у неё запланированы гастроли в Эстонию. Она готовится к премьере пьесы «Кактус», которая пройдет в рамках театрального фестиваля в Таллине.
# Шоу-бизнес Литвинова Рената
По материалам: z-aya

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