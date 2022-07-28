Российские банки стали обманывать вкладчиков по-новому
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российские банки стали обманывать вкладчиков по-новому

Российские банки стали обманывать вкладчиков по-новому«Известия»: банки в России совершили 40% продаж акций и облигаций под видом вкладов

Весной российские банки в 40 процентах случаев продавали акции и облигации под видом вкладов, сообщили «Известия» со ссылкой на исследование Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ). Согласно информации, новая схема обмана затронула вкладчиков в 12 городах России.

«Этой весной банки по разным причинам стали активно предлагать клиентам якобы более доходные в сравнении с депозитами способы сохранения средств. В первую очередь — паи в ПИФах, а также акции и облигации. Но это существенно отличающиеся от вкладов финансовые инструменты, и выдавать одно за другое есть не что иное, как мисселинг», — отмечено в исследовании АРФГ. Пресс-служба ЦБ подтвердила рост числа жалоб на совершение мисселинга, или недобросовестных продаж. Регулятор пояснил, что часто люди направляют жалобу спустя значительное время после приобретения финансового продукта, когда понимают, что были введены в заблуждение.

Вложение денег в акции и облигации вместо открытия вклада в банке чреваты большими рисками. А банки не оповещают потребителей о том, что доходность по таким инструментам не гарантирована. В результате ожидания клиентов о приумножении средств остаются обманутыми. «Клиент ожидает получить озвученную менеджером доходность по аналогии с тем, как он получает проценты по вкладу (за которыми он, собственно, и приходил — до того момента, как ему предложили «интересную альтернативу»), — и мягко говоря, недоумевает, увидев на своем счету сумму меньшую, чем была изначально», — говорится в исследовании.

Издание отмечает, что осуществлять недобросовестные продажи особенно удобно в текущей ситуации в стране. Когда ЦБ решил снизить ключевую процентную ставку, доходность по вкладам стала стремительно падать, хотя еще в марте этого года банки предлагали вклады под 20 процентов годовых. Сейчас организации обещают клиентам доходы в размере 7 процентов, что более чем вдвое ниже уровня инфляции.

Ранее банки в России стали отказывать клиентам в валютных продуктах. Такие действия банков связаны с ограничениями со стороны иностранных контрагентов, пояснили в ЦБ.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

«У него неустойчивая психика?»: Мария Шукшина о двуличии Александра Молочникова
«У него неустойчивая психика?»: Мария Шукшина о двуличии Александра
Ольга Кормухина обрушилась на Виктора Дробыша
Ольга Кормухина обрушилась на Виктора Дробыша
Нино Нинидзе рассказала, в каких отношениях находится с Кириллом Плетневым
Нино Нинидзе рассказала, в каких отношениях находится с Кириллом
Анастасия Волочкова заявила, что ее ненавидят не долбленные женщины
Анастасия Волочкова заявила, что ее ненавидят не долбленные женщины
Регина Тодоренко рассказала о ревности детей
Регина Тодоренко рассказала о ревности детей
Ирина Понаровская призналась, что у нее проблемы с головой
Ирина Понаровская призналась, что у нее проблемы с головой
Новый избранник Флоранс Хворостовской
Новый избранник Флоранс Хворостовской
Путин назначил генерал-полковника Горемыкина замглавы Минобороны
Путин назначил генерал-полковника Горемыкина замглавы Минобороны
"Так и перепугаться можно!": фура перевозит лопасть от ветряка
"Так и перепугаться можно!": фура перевозит лопасть от
Российские банки стали обманывать вкладчиков по-новому
Российские банки стали обманывать вкладчиков по-новому
"За считанные секунды повзрослел": Тодоренко о трехлетнем сыне, наблюдавшем за ее вторыми родами
"За считанные секунды повзрослел": Тодоренко о трехлетнем
В Иркутске начали проводить массовые уличные зарядки
В Иркутске начали проводить массовые уличные зарядки

Топ на сегодня

Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные мешки
Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила 11-летие в мини и декольте
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила
Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного
Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и Грайнер
Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и

Еще по теме

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг
Центробанк уверен, что вклады россиян в 2016 году вырастут на 15%
Ставки по вкладам повысили российские банки
Российские банки начали отказывать в открытии счетов и вкладов в валюте