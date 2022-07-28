Российские банки стали обманывать вкладчиков по-новому

Вадим Карасев

«Известия»: банки в России совершили 40% продаж акций и облигаций под видом вкладов

Весной российские банки в 40 процентах случаев продавали акции и облигации под видом вкладов, сообщили «Известия» со ссылкой на исследование Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ). Согласно информации, новая схема обмана затронула вкладчиков в 12 городах России.

«Этой весной банки по разным причинам стали активно предлагать клиентам якобы более доходные в сравнении с депозитами способы сохранения средств. В первую очередь — паи в ПИФах, а также акции и облигации. Но это существенно отличающиеся от вкладов финансовые инструменты, и выдавать одно за другое есть не что иное, как мисселинг», — отмечено в исследовании АРФГ. Пресс-служба ЦБ подтвердила рост числа жалоб на совершение мисселинга, или недобросовестных продаж. Регулятор пояснил, что часто люди направляют жалобу спустя значительное время после приобретения финансового продукта, когда понимают, что были введены в заблуждение.

Вложение денег в акции и облигации вместо открытия вклада в банке чреваты большими рисками. А банки не оповещают потребителей о том, что доходность по таким инструментам не гарантирована. В результате ожидания клиентов о приумножении средств остаются обманутыми. «Клиент ожидает получить озвученную менеджером доходность по аналогии с тем, как он получает проценты по вкладу (за которыми он, собственно, и приходил — до того момента, как ему предложили «интересную альтернативу»), — и мягко говоря, недоумевает, увидев на своем счету сумму меньшую, чем была изначально», — говорится в исследовании.

Издание отмечает, что осуществлять недобросовестные продажи особенно удобно в текущей ситуации в стране. Когда ЦБ решил снизить ключевую процентную ставку, доходность по вкладам стала стремительно падать, хотя еще в марте этого года банки предлагали вклады под 20 процентов годовых. Сейчас организации обещают клиентам доходы в размере 7 процентов, что более чем вдвое ниже уровня инфляции.

Ранее банки в России стали отказывать клиентам в валютных продуктах. Такие действия банков связаны с ограничениями со стороны иностранных контрагентов, пояснили в ЦБ.