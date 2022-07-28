Российские журналисты сняли докфильм о нацистских карателях
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Российские журналисты сняли докфильм о нацистских карателях

Российские журналисты сняли докфильм о нацистских карателях

В России сняли документальный фильм "Нацистские каратели", рассказывающий об истории полка "Азов" (организация, запрещенная в РФ).

Премьера фильма состоится 27 июля в 22.00 в эфире программы "Соловьев Live" и площадках проекта "Украинский фронт 360", сообщила российская телеведущая Марина Ким в своем telegram-канале.


"Поездка была по тюрьмам. Удалось разговорить самых идейных и мотивированных! Мотивы их преступлений и идеологии. Как укрывались от бомбежек на Азовстали, почему вместо "героической обороны" вышли без боя и что на самом деле стоит за желанием резать "ватников и русню"! Стопроцентный, кристаллизованный, звериный украинский нацизм", - отметила Ким, анонсируя премьеру.

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По материалам: uposters.ru

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