Российские журналисты сняли докфильм о нацистских карателях

Вадим Карасев

В России сняли документальный фильм "Нацистские каратели", рассказывающий об истории полка "Азов" (организация, запрещенная в РФ).

Премьера фильма состоится 27 июля в 22.00 в эфире программы "Соловьев Live" и площадках проекта "Украинский фронт 360", сообщила российская телеведущая Марина Ким в своем telegram-канале.

"Поездка была по тюрьмам. Удалось разговорить самых идейных и мотивированных! Мотивы их преступлений и идеологии. Как укрывались от бомбежек на Азовстали, почему вместо "героической обороны" вышли без боя и что на самом деле стоит за желанием резать "ватников и русню"! Стопроцентный, кристаллизованный, звериный украинский нацизм", - отметила Ким, анонсируя премьеру.