С праздником Финогеев день, 29 июля 2022 года, связано множество примет и поверий

29 июля отмечается народно-христианский праздник Финогеев день. С ним связано множество примет, поверий и традиций. Православные верующие в этот день почитают память великомученика Афиногена. Он был убит вместе со своими учениками во время гонений за христианскую веру.

Традиции и обычаи на Финогеев день

Праздник Финогеев день имеет множество других названий: Афиноген, Финогеевы зажинки, Афиногенов день и прочие. Начиная с этого дня, по ночам заметно холодает, а днем уже нет изнуряющего зноя.

Этот праздник считали началом жатвы. Собрав первый сноп, люди нарекали его именинником, украшали лентами и несли домой. Хранили его возле икон, поскольку зерна считались лечебными как для животных, так и для людей.

В Финогеев день большинство крестьян работали в поле, а вечером устраивали гулянья с песнями и танцами. Если во время жатвы кто-то из рабочих находил колос с самым большим количеством зерен, его считали счастливым и хранили до следующего года, чтобы потом посадить. Люди верили, что он принесет богатый урожай.





Кроме этого, в старину в поле оставляли несколько несжатых колосков, а затем заплетали их в косу — бороду Велеса. Это делали для того, чтобы совершить жертвоприношение славянскому богу Велесу. Если же это не сделать, то урожая в следующем году не будет. Данную традицию соблюдают в некоторых регионах страны и в нынешнее время.

После праздника Финогеев день люди начинали готовить грибные блюда: картошку и разнообразные каши с грибами, грибные котлеты и икру.

Поверья, связанные с праздником Финогеев день





Существует несколько поверий, связанных с праздником Афиногенов день. Согласно одному из них, в этот день замолкают птицы, так как они грустят об уходящем лете и думают о надвигающейся осени. Несмотря на то, что еще стоит жаркая погода, вскоре наступит осень, и им придется отправляться в далекий путь на зимовку.

Кроме этого, люди старались не ходить в лес в Финогеев день. Они верили, что в этот праздник там гуляет нечисть, а также Заря, которая собирает птичьи перья. Если же миновать данный путь нет возможности, то пройти по лесу нужно тихо, без слов, песен и смеха, чтобы не потревожить злых духов и не привлечь к себе несчастье. Также было запрещено собирать грибы и ягоды в лесу, охотиться и рубить дрова.

Приметы и поговорки на Финогеев день 29 июля 2022 года



