С праздником Финогеев день, 29 июля 2022 года, связано множество примет и поверий
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С праздником Финогеев день, 29 июля 2022 года, связано множество примет и поверий

С праздником Финогеев день, 29 июля 2022 года, связано множество примет и поверий

29 июля отмечается народно-христианский праздник Финогеев день. С ним связано множество примет, поверий и традиций. Православные верующие в этот день почитают память великомученика Афиногена. Он был убит вместе со своими учениками во время гонений за христианскую веру.


Традиции и обычаи на Финогеев день

Праздник Финогеев день имеет множество других названий: Афиноген, Финогеевы зажинки, Афиногенов день и прочие. Начиная с этого дня, по ночам заметно холодает, а днем уже нет изнуряющего зноя.

Этот праздник считали началом жатвы. Собрав первый сноп, люди нарекали его именинником, украшали лентами и несли домой. Хранили его возле икон, поскольку зерна считались лечебными как для животных, так и для людей.

В Финогеев день большинство крестьян работали в поле, а вечером устраивали гулянья с песнями и танцами. Если во время жатвы кто-то из рабочих находил колос с самым большим количеством зерен, его считали счастливым и хранили до следующего года, чтобы потом посадить. Люди верили, что он принесет богатый урожай.


Кроме этого, в старину в поле оставляли несколько несжатых колосков, а затем заплетали их в косу — бороду Велеса. Это делали для того, чтобы совершить жертвоприношение славянскому богу Велесу. Если же это не сделать, то урожая в следующем году не будет. Данную традицию соблюдают в некоторых регионах страны и в нынешнее время.

После праздника Финогеев день люди начинали готовить грибные блюда: картошку и разнообразные каши с грибами, грибные котлеты и икру.


Поверья, связанные с праздником Финогеев день


Существует несколько поверий, связанных с праздником Афиногенов день. Согласно одному из них, в этот день замолкают птицы, так как они грустят об уходящем лете и думают о надвигающейся осени. Несмотря на то, что еще стоит жаркая погода, вскоре наступит осень, и им придется отправляться в далекий путь на зимовку.

Кроме этого, люди старались не ходить в лес в Финогеев день. Они верили, что в этот праздник там гуляет нечисть, а также Заря, которая собирает птичьи перья. Если же миновать данный путь нет возможности, то пройти по лесу нужно тихо, без слов, песен и смеха, чтобы не потревожить злых духов и не привлечь к себе несчастье. Также было запрещено собирать грибы и ягоды в лесу, охотиться и рубить дрова.


Приметы и поговорки на Финогеев день 29 июля 2022 года


  • Согласно народным приметам, начиная с Финогея, ночи становятся прохладнее.
  • Поникла морковная ботва в этот день — к дождю.
  • Туман 29 июля предвещает урожай грибов.
  • Если в ночном небе не видно облаков, а звуки слышно далеко, то утром стоить ожидать дождя.
  • Сено запреет, если в Афиногенов день будет дождливая погода.
  • Однако дождь в этот день предвещает щедрый урожай.
  • Засуху предвещают коршуны, летающие в небе.
  • На Финогеев день мыши едят колосья в поле — к холодной и продолжительной зиме.
  • Последний колосок — Илье на бороду.
  • На Афиногена молись Солнышку — проси Бога о ведрышке.
  • Придет Афиноген с теплом и светом — уберешься загодя со жнивом.
# Общество Приметы
По материалам: rsute

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