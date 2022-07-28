Самые умные породы собак (20 фото)

Вадим Карасев

Не так давно мы делали пост, посвященный самым крупным и тяжелым породам собак. А теперь настало время рассмотреть главных умников собачьего сообщества. Кстати, еще в 1994 году профессор психологии по имени Стенли Корен решил узнать, какая собака является самой умной и способной к обучению. В процессе своего исследования он написал книгу "Интеллект собак", которая быстро стала бестселлером. Профессор выделил шесть групп по степени умственных способностей. К тугодумам были отнесены песики, которым нужно около 100 повторений, чтобы выучить команду. А в нашей подборке мы познакомимся с группой настоящих Эйнштейнов, которым достаточно всего 1-15 повторений для освоения нового навыка.Американский кокер-спаниель — 20 местоБретонский эпаньоль — 19 местоМиттельшнауцер — 18 местоТакже восемнадцатую позицию занимают английский кокер-спаниель и прямошерстный ретривер.Курцхаар — 17 местоНемецкий шпиц (кеесхонд) — 16 местоШестнадцатую позицию также поделили короткошёрстный и длинношёрстный колли.Шипперке — 15 местоБельгийская овчарка (тервюрен) — 14 местоАнглийский спрингер-спаниель — 13 местоЦвергшнауцер — 12 местоВ своём исследовании автор отмечает, что относительно недавно выведенные породы собак более обучаемы, чем древние.Вельш-корги (пемброк) — 11 местоМеста с 10 по 1 занимают собаки с превосходными способностями к обучению. Им достаточно всего до 5 повторений команды, чтобы полностью её запомнить и выучить.Австралийская пастушья собака — 10 местоРотвейлер — 9 местоПапильон — 8 местоЛабрадор ретривер — 7 местоШелти — 6 местоДоберман — 5 местоЗолотистый ретривер — 4 местоНемецкая овчарка — 3 местоПудель — 2 местоБордер-колли — 1 местоБордер-колли заслуженно занимает первую строчку рейтинга. Это самая умная собака в мире по шкале Корена. Она является чемпионом по аджилити, фристайлу, флайболу, фрисби. Животное обладает молниеносной скоростью реакции, отличной памятью и мотивацией на непрерывные занятия. Заводя такую собаку, хозяин должен быть готов посвящать ей всё своё свободное время.