Самые умные породы собак (20 фото)
Сегодня, 08:05 Вадим КарасевНе так давно мы делали пост, посвященный самым крупным и тяжелым породам собак. А теперь настало время рассмотреть главных умников собачьего сообщества. Кстати, еще в 1994 году профессор психологии по имени Стенли Корен решил узнать, какая собака является самой умной и способной к обучению. В процессе своего исследования он написал книгу "Интеллект собак", которая быстро стала бестселлером. Профессор выделил шесть групп по степени умственных способностей. К тугодумам были отнесены песики, которым нужно около 100 повторений, чтобы выучить команду. А в нашей подборке мы познакомимся с группой настоящих Эйнштейнов, которым достаточно всего 1-15 повторений для освоения нового навыка.
Американский кокер-спаниель — 20 место
Бретонский эпаньоль — 19 место
Миттельшнауцер — 18 место
Также восемнадцатую позицию занимают английский кокер-спаниель и прямошерстный ретривер.
Курцхаар — 17 место
Немецкий шпиц (кеесхонд) — 16 место
Шестнадцатую позицию также поделили короткошёрстный и длинношёрстный колли.
Шипперке — 15 место
Бельгийская овчарка (тервюрен) — 14 место
Английский спрингер-спаниель — 13 место
Цвергшнауцер — 12 место
В своём исследовании автор отмечает, что относительно недавно выведенные породы собак более обучаемы, чем древние.
Вельш-корги (пемброк) — 11 место
Места с 10 по 1 занимают собаки с превосходными способностями к обучению. Им достаточно всего до 5 повторений команды, чтобы полностью её запомнить и выучить.
Австралийская пастушья собака — 10 место
Ротвейлер — 9 место
Папильон — 8 место
Лабрадор ретривер — 7 место
Шелти — 6 место
Доберман — 5 место
Золотистый ретривер — 4 место
Немецкая овчарка — 3 место
Пудель — 2 место
Бордер-колли — 1 место
Бордер-колли заслуженно занимает первую строчку рейтинга. Это самая умная собака в мире по шкале Корена. Она является чемпионом по аджилити, фристайлу, флайболу, фрисби. Животное обладает молниеносной скоростью реакции, отличной памятью и мотивацией на непрерывные занятия. Заводя такую собаку, хозяин должен быть готов посвящать ей всё своё свободное время.
По материалам: триникси