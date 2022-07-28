Счетная палата предложила изменить валютную структуру главной «кубышки» страны

Вадим Карасев

Счетная палата предложила правительству исключить из ФНБ замороженные валютные активы

Счетная палата предложила правительству изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), исключив из него долю средств, размещенных в валютах стран, применивших санкции против России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Счетной палаты, на 1 января 2022 года совокупный объем главной «кубышки» страны составил более 13,58 триллиона рублей, на 5,81 триллиона рублей, больше, чем было на начало 2020 года. Структура ликвидных активов ФНБ за последние два года значительно изменилась: из них был исключен американский доллар, снижена доля евро и фунтов стерлингов, однако при этом включены китайский юань и японская иена.

Аудиторы напомнили, что из-за введенных против России в 2022 году западных санкций счета Центробанка в евро, фунтах стерлингов и японских иенах были заблокированы. Поэтому Счетная палата рекомендует кабмину Минфину с участием регулятора до 29 июля 2022 года «проанализировать текущую структуру средств ФНБ в части повышения сохранности и возможности оперативного использования средств ФНБ».

Ранее «Ведомости» со ссылкой источник сообщили, что Минфин России предложил модифицировать бюджетное правило. При расчете базовых доходов от нефтегазовой отрасли ведомство предлагает ориентироваться на цену отсечения в 60 долларов за баррель и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки. Такая концепция позволит ослабить курс на 10-20 рублей.

Глава Минфина Антон Силуанов 27 апреля заявил, что бюджетное правило возобновится, но в новом виде — с 2023 году ФНБ могут начать пополнять рублями. Мера нестандартная — в истории не было случаев, когда страна аккумулировала дополнительные доходы в валюте, которую может свободно эмитировать.