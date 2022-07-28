Сергей Собянин рассказал о восстановлении туристической отрасли Москвы
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Сергей Собянин рассказал о восстановлении туристической отрасли Москвы

Сергей Собянин рассказал о восстановлении туристической отрасли Москвы

За первое полугодие 2022 года Москву посетили не менее 9 млн туристов, что на 7% превышает январь-июнь 2021-го. Об этом в личном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам главы города, туристический сектор Москвы наконец стал восстанавливаться после серьезного удара, нанесенного ему пандемией.


"Несмотря на все сложности, столичная индустрия гостеприимства постепенно восстанавливается после ковидного кризиса и других выпавших на ее долю испытаний. До рекордов пока далеко, тем не менее в 2021 году в Москве побывало 16,9 млн гостей - на четверть больше, чем в 2020 году. В январе-июне нынешнего года столицу посетило 9 млн гостей - на 7% выше показателя первого полугодия прошлого года", - отметил Собянин.

Мэр подчеркнул: стало больше и экскурсантов, то есть людей, приезжающих в город без ночевки – их за половину 2022 года набралось 3,3 млн человек. Согласно статистике, чаще всего в Москву приезжали россияне из регионов – 8,3 млн человек. В промежуток с января по июнь текущего года в столице гостили около 700 тыс. иностранцев.

Несмотря на большое количество приезжающих, индустрия, как и прежде, справляется со всеми запросами желающих остановиться в городе: по словам Собянина, средний уровень загрузки отелей в первом полугодии составил 55%. Чаще всего из жителей дальнего зарубежья останавливаются граждане стран Персидского залива и Аравийского полуострова – Ирана, Бахрейна, Омана, Кувейта и Йемена.

"Объем туристского потребления также вырос с 344,6 до 366,1 млрд рублей. А поступления в городской бюджет составили 50,2 млрд рублей, что на 6% больше, чем за первое полугодие 2021 года (47,2 млрд рублей). Таким образом, туризм продолжает играть важную роль в развитии городской экономики, оказывая положительное влияние на работу торговли, общепита, культурно-досуговой и других отраслей", - написал мэр в соцсетях.

Вклад туризма и фестивалей в экономику Москвы за 2019-2022 годы

Собянин акцентировал внимание на том, что в Москве продолжается программа поддержки туристической сферы, а именно выделение льготных кредитов, грантов, субсидий и прочих антикризисных мер поддержки. В этом году правительство столицы также запланировало начисление грантов участникам рынка, реализующим турпроекты касаемо делового и организованного молодежного туризма. 

Как ранее писал Ruposters, правительство Москвы снизило ставку по льготным инвестиционным кредитам для промышленных предприятий с 9% до 3%. Отмечается, что уменьшенный процент смогут платить как потенциальные новые заемщики, так и те, кому уже были одобрены выплаты.

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По материалам: uposters.ru

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