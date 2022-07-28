Сергей Собянин рассказал о восстановлении туристической отрасли Москвы
За первое полугодие 2022 года Москву посетили не менее 9 млн туристов, что на 7% превышает январь-июнь 2021-го. Об этом в личном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам главы города, туристический сектор Москвы наконец стал восстанавливаться после серьезного удара, нанесенного ему пандемией.
Мэр подчеркнул: стало больше и экскурсантов, то есть людей, приезжающих в город без ночевки – их за половину 2022 года набралось 3,3 млн человек. Согласно статистике, чаще всего в Москву приезжали россияне из регионов – 8,3 млн человек. В промежуток с января по июнь текущего года в столице гостили около 700 тыс. иностранцев.
Несмотря на большое количество приезжающих, индустрия, как и прежде, справляется со всеми запросами желающих остановиться в городе: по словам Собянина, средний уровень загрузки отелей в первом полугодии составил 55%. Чаще всего из жителей дальнего зарубежья останавливаются граждане стран Персидского залива и Аравийского полуострова – Ирана, Бахрейна, Омана, Кувейта и Йемена.
"Объем туристского потребления также вырос с 344,6 до 366,1 млрд рублей. А поступления в городской бюджет составили 50,2 млрд рублей, что на 6% больше, чем за первое полугодие 2021 года (47,2 млрд рублей). Таким образом, туризм продолжает играть важную роль в развитии городской экономики, оказывая положительное влияние на работу торговли, общепита, культурно-досуговой и других отраслей", - написал мэр в соцсетях.
Собянин акцентировал внимание на том, что в Москве продолжается программа поддержки туристической сферы, а именно выделение льготных кредитов, грантов, субсидий и прочих антикризисных мер поддержки. В этом году правительство столицы также запланировало начисление грантов участникам рынка, реализующим турпроекты касаемо делового и организованного молодежного туризма.
Как ранее писал Ruposters, правительство Москвы снизило ставку по льготным инвестиционным кредитам для промышленных предприятий с 9% до 3%. Отмечается, что уменьшенный процент смогут платить как потенциальные новые заемщики, так и те, кому уже были одобрены выплаты.