Сколько денег потеряли организаторы концертов Little Big
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Сколько денег потеряли организаторы концертов Little Big

Сколько денег потеряли организаторы концертов Little Big

После начала спецоперации на территории Украины многие знаменитости покинули пределы РФ, так как не разделив позицию своей страны. К этой категории примкнула и группа Little Big: коллектив уехал в США, но намеревался в конце осени посетить Россию с большой гастрольной программой. Недавно же стало известно, что тура не будет. Эксперты посчитали, что, в связи с этим, музыканты потеряли внушительную сумму денег.

Напомним, что участники группы Little Big резко раскритиковали действия России, а также выпустили скандальный клип на политическую тему, чем разозлили своих сограждан. Не удивительно, что после отмены гастролей многие высказались в адрес коллектива с негативом, уверяя, что те могут вообще никогда не возвращаться, а на их концерты ходить никто не намерен.

Конечно, поклонники поняли, с чем связана отмена концертов. Но многие не понимают, почему организаторы вообще предложили группе гастроли в РФ, если знали об их политической позиции и переезде в США и просчитывали все риски. Так, эксперт Дмитрий Ашуров рассказал о модели работы с музыкантами, по которой все риски несет именно организатор.


«Прокатчики предлагают организовать концертный тур, предлагают города, группа соглашается, ей выплачивают гонорар, а дальше уже всем занимаются организаторы», - делится знаниями Ашуров. - «И именно организаторы несут все риски».

Например, группа просит гонорар в 1 млн. рублей. Если концерт приносит 3 млн. рублей, то 1 млн. выплачивается исполнителям, а 2 млн. организатор забирает себе. Если же заработано всего 500 тысяч, то артистам все равно выплачивается оговоренный 1 млн. рублей, а организаторы остаются в минусе.


Little Big должны были выступить в 25 городах – это огромный гастрольный тур с очень достойным заработком. По мнению Ашарова, концерт в одном городе принес бы доход в 3 млн. рублей, и если эту сумму умножить на количество городов, то получаем 75 млн. рублей. 15 млн. – предоплата музыкантам, 10-20% от этой суммы организаторы уже потратили на пиар-компании, рекламу, организацию продажи билетов и т.д. То есть именно организаторы уже потеряли огромную денежную сумму – минимум 30 млн. рублей.


«К тому же одно дело — временный перенос, другое — полная отмена тура без веских причин», - поясняет эксперт.

Напомним, что участникам группы Little Big грозит не только полная отмена творческой деятельности в РФ, но и потеря гражданства. В Госдуме уже выступили с подобным предложением, но пока его не поддержало большинство депутатов.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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