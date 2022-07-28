Сколько денег потеряли организаторы концертов Little Big

После начала спецоперации на территории Украины многие знаменитости покинули пределы РФ, так как не разделив позицию своей страны. К этой категории примкнула и группа Little Big: коллектив уехал в США, но намеревался в конце осени посетить Россию с большой гастрольной программой. Недавно же стало известно, что тура не будет. Эксперты посчитали, что, в связи с этим, музыканты потеряли внушительную сумму денег.

Напомним, что участники группы Little Big резко раскритиковали действия России, а также выпустили скандальный клип на политическую тему, чем разозлили своих сограждан. Не удивительно, что после отмены гастролей многие высказались в адрес коллектива с негативом, уверяя, что те могут вообще никогда не возвращаться, а на их концерты ходить никто не намерен.

Конечно, поклонники поняли, с чем связана отмена концертов. Но многие не понимают, почему организаторы вообще предложили группе гастроли в РФ, если знали об их политической позиции и переезде в США и просчитывали все риски. Так, эксперт Дмитрий Ашуров рассказал о модели работы с музыкантами, по которой все риски несет именно организатор.





«Прокатчики предлагают организовать концертный тур, предлагают города, группа соглашается, ей выплачивают гонорар, а дальше уже всем занимаются организаторы», - делится знаниями Ашуров. - «И именно организаторы несут все риски».

Например, группа просит гонорар в 1 млн. рублей. Если концерт приносит 3 млн. рублей, то 1 млн. выплачивается исполнителям, а 2 млн. организатор забирает себе. Если же заработано всего 500 тысяч, то артистам все равно выплачивается оговоренный 1 млн. рублей, а организаторы остаются в минусе.

Little Big должны были выступить в 25 городах – это огромный гастрольный тур с очень достойным заработком. По мнению Ашарова, концерт в одном городе принес бы доход в 3 млн. рублей, и если эту сумму умножить на количество городов, то получаем 75 млн. рублей. 15 млн. – предоплата музыкантам, 10-20% от этой суммы организаторы уже потратили на пиар-компании, рекламу, организацию продажи билетов и т.д. То есть именно организаторы уже потеряли огромную денежную сумму – минимум 30 млн. рублей.





«К тому же одно дело — временный перенос, другое — полная отмена тура без веских причин», - поясняет эксперт.

Напомним, что участникам группы Little Big грозит не только полная отмена творческой деятельности в РФ, но и потеря гражданства. В Госдуме уже выступили с подобным предложением, но пока его не поддержало большинство депутатов.