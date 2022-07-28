Сколько Ирина Аллегрова получает за выступление на частных корпоративах

Главная «императрица» отечественной эстрады 70-летняя Ирина Аллегрова практически не появляется на публичных мероприятиях. Ее можно увидеть лишь на концертах, посвященных знаменательным событиям. Поклонников артистки интересует, чем сейчас зарабатывает певица? Неужели она скопила капитал, который позволяет ей нигде не работать?





Ответ на интересующий поклонников вопрос дал музыкальный журналист Денис Сорокин. В интервью изданию BLITZ.center он рассказал, что знаменитая певица выступает в основном на корпоративах. На большой публике она практически не выступает. При этом гонорары певицы больше, чем у Ларисы Долиной и Лаймы Вайкуле.





Решив выяснить, сколько же на самом деле платят Аллегровой за выступление, журналисты издания Woman.ru обратились к концертному директору Ирины Александровны Хизри Байтазиеву.

По словам Хизри, Аллегрова принимает далеко не все предложения. Перед тем, как согласиться на выступление, Ирина Александровна хорошо изучает мероприятие. Если же удалось получить согласие, то заказчикам 50-минутное выступление Аллегровой обойдется в 12 миллионов рублей, включая налоги.

Помимо оплаты самого концерта, необходимо также оплатить транспортные расходы: перелет в обе стороны и перемещение к месту выступления. Также в список необходимых условий входит проживание, полноценное питание, наличие подходящей и настроенной аппаратуры, звука и света.





Напомним, что в последнее время раскрывается много тайн, связанных с творческой и личной жизнью Ирины Аллегровой. Так, недавно близкий друг артистки Александр Богданович рассказал, почему она до сих пор носит парики, а ранее журналистам удалось выяснить, в каком доме проживает исполнительница вместе со своей взрослой дочерью.