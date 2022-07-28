Скорая помощь для джинсов: что делать, если любимые брюки сели после стирки, как их можно растянуть
Сегодня, 01:30
Наверняка многим женщинам знакома ситуация, когда джинсы садятся после стирки. Это довольно неприятная проблема, но решаемая. Так происходит из-за повышенной температуры воды, в которой их стирали. Далее мы расскажем, что делать если сели любимые джинсы после стирки.
Как понять, сядут джинсы после стирки или нетДжинсы, в которых используется эластан, никогда не садятся и не теряют свою форму, даже после многочисленных стирок. Классика довольно часто теряет свою форму после первой стирки. Это следует учитывать при покупке таких брюк и брать на размер больше. «Варенки» обычно никогда не садятся после стирки, поэтому являются простым вариантом при эксплуатации.
Как растянуть джинсы с помощью стирки
Для растягивания джинсов понадобится:
- замочить джинсы в тазике с теплой водой на 20 минут. После пройденного времени аккуратно постирать, прополоскать и повесить сушиться. Необходимо использовать хозяйственное мыло, но ни в коем случае не порошок;
- если человек решит использовать стиральную машину, необходимо следить за температурой, чтобы она не превышала 30 градусов. Сушить их нужно под прохладным воздухом, так как из-за горячего они могут сесть.
Как растянуть джинсы с помощью народных методовЧтобы растянуть брюки из натурального материала, необходимо приложить усилия. Для начала джинсы нужно надеть и намочить проблемные участки. Затем необходимо начать двигаться плавно, но с некоторым усилием, чтобы не порвать брюки. Для наилучшего эффекта их не нужно снимать, пока они полностью не высохнут. Перед надеванием их можно прогладить с помощью утюга. Пар и горячий воздух сделают ткань мягче и она будет растягиваться легче и быстрее. Чтобы растянуть джинсы, необязательно их надевать. Можно растягивать руками те зоны, которые стали меньше. Главное, не забывать про швы — их тоже нужно понемногу тянуть в разные стороны, чтобы брюки не пошли полосами. Можно воспользоваться поясным расширителем для джинсов, который можно заказать в Интернете или купить в магазине. Сразу после стирки джинсы необходимо застегнуть и вставить в них это устройство. После высыхания брюки растянутся в поясе, но необходимо учитывать, что они должны быть плотными и качественными. В противном случае они могут попросту порваться.
По материалам: rsute