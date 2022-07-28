Скорая помощь для джинсов: что делать, если любимые брюки сели после стирки, как их можно растянуть

Наверняка многим женщинам знакома ситуация, когда джинсы садятся после стирки. Это довольно неприятная проблема, но решаемая. Так происходит из-за повышенной температуры воды, в которой их стирали. Далее мы расскажем, что делать если сели любимые джинсы после стирки.

Как понять, сядут джинсы после стирки или нет

Как растянуть джинсы с помощью стирки

Джинсы, в которых используется эластан, никогда не садятся и не теряют свою форму, даже после многочисленных стирок. Классика довольно часто теряет свою форму после первой стирки. Это следует учитывать при покупке таких брюк и брать на размер больше. «Варенки» обычно никогда не садятся после стирки, поэтому являются простым вариантом при эксплуатации.





Для растягивания джинсов понадобится:

замочить джинсы в тазике с теплой водой на 20 минут. После пройденного времени аккуратно постирать, прополоскать и повесить сушиться. Необходимо использовать хозяйственное мыло, но ни в коем случае не порошок;

если человек решит использовать стиральную машину, необходимо следить за температурой, чтобы она не превышала 30 градусов. Сушить их нужно под прохладным воздухом, так как из-за горячего они могут сесть.

Как растянуть джинсы с помощью народных методов

Чтобы растянуть брюки из натурального материала, необходимо приложить усилия. Для начала джинсы нужно надеть и намочить проблемные участки. Затем необходимо начать двигаться плавно, но с некоторым усилием, чтобы не порвать брюки. Для наилучшего эффекта их не нужно снимать, пока они полностью не высохнут. Перед надеванием их можно прогладить с помощью утюга. Пар и горячий воздух сделают ткань мягче и она будет растягиваться легче и быстрее. Чтобы растянуть джинсы, необязательно их надевать. Можно растягивать руками те зоны, которые стали меньше. Главное, не забывать про швы — их тоже нужно понемногу тянуть в разные стороны, чтобы брюки не пошли полосами. Можно воспользоваться поясным расширителем для джинсов, который можно заказать в Интернете или купить в магазине. Сразу после стирки джинсы необходимо застегнуть и вставить в них это устройство. После высыхания брюки растянутся в поясе, но необходимо учитывать, что они должны быть плотными и качественными. В противном случае они могут попросту порваться.