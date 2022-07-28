Слухи об эмиграции звезды Comedy Club опровергли

Вадим Карасев

Представитель жены юмориста Александра Реввы опроверг сообщения о его эмиграции в Испанию

Представитель жены актера и резидента юмористического шоу Comedy Club Александра Реввы опроверг слухи об эмиграции юмориста в Испанию. Об этом сообщает агентство РИА Новости

«Никто никуда не переехал. Мы не комментируем», — сказал он. Представитель звезды Comedy Club не уточнил деталей.

28 июля журналистка Алена Жигалова в выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!» заявила, что Ревва после начала спецоперации на Украине якобы уехал в Испанию. «Многие спрашивали, куда пропал Александр Ревва. Артур Пирожков. Ну нет больше Пирожкова. Он, оказывается, уехал в Испанию. Точнее, сбежал», — сказала Жигалова. Журналистка также заявила, что комик лишился всей недвижимости в России.

Ранее стало известно, что жена Реввы Анжелика купила квартиру в высотном жилом комплексе Neva Towers на территории столичного делового центра «Москва-Сити». Ревва стала владелицей объекта еще в конце июня. Жилье занимает почти 250 квадратных метров.