СМИ узнали о сокращении штата разработчиком NFT-игр Immutable
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СМИ узнали о сокращении штата разработчиком NFT-игр Immutable

СМИ узнали о сокращении штата разработчиком NFT-игр Immutable


Гейминговая NFT-студия Immutable сократила штат более чем на 20 сотрудников. Об этом сообщает The Block со ссылкой на собственные источники.


Увольнения затронули приблизительно 8% работников компании, исходя из ее профиля на LinkedIn, где пока значится 310 человек.


Проект известен по блокчейн-играм Gods Unchained и Guild of Guardians, а также по собственному Ethereum-протоколу второго уровня Immutable X.


Согласно собеседникам издания, по большей части сокращения коснулись команды флагманского продукта Gods Unchained и подразделения по рекрутингу.


Увольнения в Immutable подтвердил отраслевой медиа-ресурс Kotaku. Журналисты обратили внимание, что один из ведущих разработчиков игры объявил в Twitter о поиске работы. По его словам, студия сократила "кучу людей".



В компании заявили, что речь идет о "небольшой реорганизации команды Gods Unchained, призванной помочь в достижении цели по созданию Web3-игры следующего поколения". В комментарии для Kotaku также утверждается, что Immutable продолжает "активно нанимать сотрудников".


"Это был трудный выбор, сделанный после вдумчивого рассмотрения. Мы ненавидим терять членов нашей команды и обеспечим плавный переход для тех, кого коснется реорганизация. Immutable начала год со 120 сотрудниками, а сейчас насчитывает 280", — говорится в сообщении студии.


В сентябре 2021 года Immutable привлекла $12,5 млн в рамках токенсейла IMX на платформе CoinList. Продажа завершилась менее чем за час.


В том же месяце фирма закрыла раунд финансирования Серии B на $60 млн. Его возглавили Bitkraft Ventures и King River Capital.


В марте 2022 года Immutable привлек $200 млн по итогам инвестраунда Серии C при оценке в $2,5 млрд.


В июне компания объявила о запуске экосистемного фонда в размере $500 млн для финансирования разработчиков Web3-игр и ориентированных на NFT стартапов на базе Immutable X. Ранее подобную структуру с бюджетом в $40 млн фирма создала совместно с гейминговым порталом Kongregate.


Напомним, в феврале американская розничная сеть по продаже игровых приставок и компьютерных игр GameStop анонсировала запуск NFT-маркетплейса на основе L2-решения от Immutable. Партнеры даже объявили о создании совместного фонда на $100 млн в токенах IMX.


В марте состоялся запуск бета-версии платформы, но ритейлер выбрал для нее другой протокол второго уровня — Loopring.

# Экономика immutable, бизнес, новости
По материалам: ForkLog

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