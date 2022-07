СМИ узнали о сокращении штата разработчиком NFT-игр Immutable

Гейминговая NFT-студия Immutable сократила штат более чем на 20 сотрудников. Об этом сообщает The Block со ссылкой на собственные источники.

Увольнения затронули приблизительно 8% работников компании, исходя из ее профиля на LinkedIn, где пока значится 310 человек.

Проект известен по блокчейн-играм Gods Unchained и Guild of Guardians, а также по собственному Ethereum-протоколу второго уровня Immutable X.

Согласно собеседникам издания, по большей части сокращения коснулись команды флагманского продукта Gods Unchained и подразделения по рекрутингу.

Увольнения в Immutable подтвердил отраслевой медиа-ресурс Kotaku. Журналисты обратили внимание, что один из ведущих разработчиков игры объявил в Twitter о поиске работы. По его словам, студия сократила "кучу людей".

Bad news, me and a bunch of people just got made redundant at Immutable. I'm a senior level game designer with 7+ years experience and 4+ years leading the design on a live service TCG. Any help with jobs would help a lot. DM me. Help me feed my cat Oscar! (Oscar not need a job) pic.twitter.com/LQVgdRmKhv