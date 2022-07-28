Сообщество Harmony отвергло план команды по возмещению ущерба от взлома на $100 млн
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Сообщество Harmony отвергло план команды по возмещению ущерба от взлома на $100 млн

Сообщество Harmony отвергло план команды по возмещению ущерба от взлома на $100 млн


Основатель блокчейн-проекта Harmony Стивен Це заявил, что команда пересмотрит предложение по компенсации жертвам взлома кроссчейн-моста Horizon на $100 млн за счет выпуска дополнительных нативных токенов ONE.



Изначально разработчики предложили для возмещения ущерба провести хардфорк и выпустить необходимый объем ONE в течение трех лет. План предусматривал два варианта дополнительной эмиссии:


  • 2,4 млрд ONE — компенсация 50% ущерба;
  • 4,97 млрд ONE — для 100%.

При этом команда отметила, что средств казначейства для возмещения недостаточно и она не рассматривает их траты на эти цели.


"Мы решили не использовать казну фонда в интересах долговечности и благополучия проекта, так как возмещение из этих средств сильно затруднит способность структуры поддерживать рост Harmony и его экосистемы", — говорится в предложении.


План вызвал практически единодушно отрицательную реакцию пользователей. Большинство указывало на инфляционный его характер, что приведет к "размыванию" цены. Некоторые отметили, что это более всего ударит по крупным держателям ONE.


Отказ использовать средства казначейства также не встретил понимания у пользователей.


Данные: Harmony.

"Все, что вам нужно сделать сейчас, это сказать что-то вроде: “После тщательного рассмотрения и отзывов сообщества мы НЕ будем продвигать предложение”. И вы должны сделать это как можно скорее", — обратился к команде один из комментаторов.



Голосование по предложению заканчивается 3 августа. Однако на фоне реакции пользователей уже через сутки после вынесения его на обсуждение основатель проекта сообщил, что команда "возвращается к столу" для разработки других вариантов.


"На основе ваших отзывов мы создадим дополнительные предложения и возможности для всех, кто сможет принять участие в этом процессе. Я прошу подождать ближайшие дни, пока мы с командой будем работать. Мы вернемся с новой информацией. Я искренне понимаю ваше разочарование в связи с нынешним предложением. Мы надеемся, что наши следующие шаги принесут больше вариантов и ясности для обсуждения сообществом", — написал Це.


После атаки на Horizon команда Harmony предложила награду в $1 млн за возврат похищенных средств. Размер вознаграждения вызвал недоумение у пользователей, а криптотрейдер под псевдонимом Degen Spartan назвал его "оскорбительной суммой". В результате предложение увеличили до $10 млн.



Напомним, специалисты Elliptic считают, что за атакой на Horizon может стоять связанная с Северной Кореей хакерская группировка Lazarus. Она же, предположительно, причастна к атаке на кроссчейн-мост блокчейна Ronin.

# Экономика взломы, компенсация, новости
По материалам: ForkLog

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