Сотрудницы Сбербанка в Тулуне предотвратили мошенничество против пенсионерки

Сотрудники тулунского отделения Сбербанка предотвратили телефонное мошенничество. Неизвестные пытались украсть у пенсионера 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ПАО Сбербанк.

В Тулуне в отделение Сбербанка обратился мужчина и попросил оформить кредит на сумму 500 000 рублей. При оформлении операции старший клиентский менеджер Ольга Власова заметила, что на мобильный телефон заёмщика поступают подозрительные звонки. Женщина пригласила своего руководителя Ирину Дмитриеву, и вместе они начали задавать наводящие вопросы о целях кредита. Специалисты банка распознали обман и постарались объяснить клиенту, что деньгами, вероятно, пытаются завладеть преступники. Но мужчина отказывался слушать и просил выдать кредит наличными деньгами.

Сотрудницы банка отказались выдавать средства, и клиент решил обратиться в другой банк. Женщины нашли контакт сына мужчины и сообщили о ситуации. Приехавший родственник смог переубедить отца, который уже получил деньги из другого банка. Он собирался отправить их преступникам.

Чтобы отметить поступок бдительных сотрудниц Сбера, полицейские вручили благодарственные грамоты в присутствии коллектива отделения банка. Начальник МО МВД России «Тулунский» полковник полиции Дмитрий Дюгаев отметил, что именно неравнодушие и внимательное отношение сотрудников финансовой организации помогло предотвратить преступление.