Сразу 2 игры из Game Pass от Annapurna Interactive получают обновление до Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Сегодня издательство Annapurna Interactive, которое является партнером Microsoft по выпуску игр в Game Pass, объявило, что сразу 2 игры из подписки получают обновление до Xbox Series X | S.

What Remains of Edith Finch. Обновление для What Remains of Edith Finch уже доступно. С обновлением разработчики обещают игрокам на Xbox Series X разрешение 4K при 60 FPS.

Outer Wilds. Игра Outer Wilds из Game Pass тоже получает обновление до Xbox Series X | S. Но оно станет доступно только 15 сентября. С обновлением тоже обещают 60 FPS.

