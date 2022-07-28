США отправляют атомный авианосец к берегам Китая на фоне обострения вокруг Тайваня
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США отправляют атомный авианосец к берегам Китая на фоне обострения вокруг Тайваня

США отправляют атомный авианосец к берегам Китая на фоне обострения вокруг Тайваня

Атомный авианосец ВМС США "Рональд Рейган" направлен в Южно-Китайское море на фоне усиления международной напряженности вокруг острова Тайвань. Об этом пишет South China Morning Post.

Отмечается, что авианосец USS Ronald Reagan и его ударная группа, включая ракетный эсминец и ракетный крейсер, вышли из порта Сингапура в понедельник, 25 июля, направляясь на северо-восток в сторону Южно-Китайского моря, согласно информации о слежении за кораблями, предоставленной базирующимся в Пекине аналитическим центром South China Sea Strategic Probeing Initiative.


Корабли могут проследовать к Тайваньскому проливу на фоне возможного официального визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

По словам военного аналитика Ли Цзе, планы Пелоси по посещению Тайваня увеличивают риск военного конфликта между НОАК и американской армией из-за тайваньского вопроса, поскольку сейчас КНР имеет гораздо более принципиальную позицию, нежели в 1990-е годы.

Как утверждает профессор Шанхайского университета политологии и права Ни Лэсюн, сокращение военной и технологической пропасти между Китаем и США сделало китайский истеблишмент агрессивным и менее терпимым к "провокациям" с американской стороны. Более того, в случае обострения конфронтации Пекин может объявить бесполетную зону над Тайваньским проливом.

"Пекин обладает колоссальными средствами, чтобы подтолкнуть Пелоси отказаться от своего плана. Что касается военных вариантов, НОАК, к примеру, может объявить бесполетную зону и ограниченный район плавания для военных учений вблизи Тайваньского пролива, вынудив самолет Пелоси сделать крюк, если она будет настаивать на посещении Тайваня", — заявила политолог.

Эксперт также предположил, что Китай может "подложить свинью" США не в военном, а в  дипломатическом плане, например более явственно оказав помощь России, продав какое-либо стратегически важное оборудование, что противоречит американским санкциям.

Как ранее писал Ruposters, представитель МИД КНР пообещал, что Вооруженные силы Китая "примут решительные меры", чтобы помешать поездке спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

США готовится увеличить военное присутствие на Тайване из-за поездки Пелоси

Американское министерство обороны готово задействовать дополнительные силы и средства возле Тайваня на случай, если визит Пелоси на остров все-таки состоится. Об этом пишет агентство Associated Press, ссылаясь на источники.

Как утверждают авторы материала, США может увеличить интенсивность передвижения Вооруженных сил в районе Тайваня, задействовав истребители, корабли и средства наблюдения. По мнению обозревателей, в данный момент Тайвань является "одной из самых горячих точек мира", поэтому Пентагон не может не разработать "план Б" в случае гипотетической военной агрессии Китая.


"Официальные лица США говорят, что немного опасаются возможного нападения Китая на самолет Нэнси Пелоси, если она полетит на Тайвань", — пишет AP.

Ранее Пентагон решил усилить защиту острова Гуам, где располагается американская военная база, от китайской ракетной атаки. Причем об "угрозе" Китая для региональной безопасности и миропорядка американские власти заявляют не впервые. Например, в мае командующий Вооруженными силами США на заседании комитета по ассигнованиям Палаты представителей заявил, что КНР стремится "стать глобальной военной державой и захватить Тайвань, одновременно разрабатывая вооружения, способные достичь территории США".

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По материалам: uposters.ru

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