США разочаровались отсутствием реакции России на идею об обмене заключенными
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США разочаровались отсутствием реакции России на идею об обмене заключенными

США разочаровались отсутствием реакции России на идею об обмене заключеннымиCNN: Белый дом разочаровался отсутствием реакции РФ на предложение по обмену заключенными

В США разочаровались отсутствием реакции России на идею об обмене заключенными: россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом сообщает CNN.

«Чиновники администрации президента США Джо Байдена разочарованы тем, что Москва до сих пор не дала осмысленного ответа на их "существенное предложение" по освобождению двух задержанных американцев», — сообщает телеканал со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.

По их словам, Вашингтон сделал предложение об обмене еще в июне и не получал никакой значимой реакции вплоть до августа. Разочарование в связи с отсутствием существенного ответа России на сделку стало основной причиной решения американской администрации опубликовать информацию о том, что соглашение с США находится на рассмотрении.

«Мы начинаем все переговоры о возвращении домой американцев, захваченных в заложники или несправедливо задержанных, с плохим участником с другой стороны. Мы начинаем все это с теми, кто захватил американского человека и рассматривает его как разменную монету», — заявил высокопоставленный чиновник.

Ранее в Кремле отказались комментировать сообщения о том, что США предложили России обменять Бута на Грайнер и Уилана. «Без комментариев», — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, но конкретного результата пока нет. Дипломат напомнила, что вопрос взаимного обмена граждан, находящихся в местах заключения, обговаривался президентами России и США. Захарова добавила, что Москва исходит из того, что что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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