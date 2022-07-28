Стивен Сигал пообещал никогда не отказываться от российского гражданства
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Стивен Сигал пообещал никогда не отказываться от российского гражданства

Стивен Сигал пообещал никогда не отказываться от российского гражданстваАктер и кинопродюсер Сигал пообещал никогда не отказываться от российского гражданства

Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал пообещал никогда не отказываться от российского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Во-первых, я никогда не откажусь от российского паспорта. И второе, я сталкиваюсь с русофобией каждый день», — заявил он.

Американский актер стал российским гражданином в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручил лично президент страны Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда сообщил, что артист, который «известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны», настойчиво и долго об этом просил.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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