Сын Анастасии Заворотнюк увлекся адом
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Сын Анастасии Заворотнюк увлекся адом

Сын Анастасии Заворотнюк увлекся адом
Сын актрисы Анастасии Заворотнюк заявил что стал «амбассадором ада». Артистка уже несколько лет героически борется со смертельной болезнью. В 2018 году во время обследования у неё нашли опухоль головного мозга. Оказалось, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» глиобластома — одна из самых агрессивных форм рака. Недуг сильно изменил внешность Заворотнюк, из-за чего она больше не хочет появляться на публике. Зато светская жизнь кипит у Анны, дочери артистки. Она, пока мама болеет, стала блогером. Каждый день она общается с подписчиками, обсуждая самые разные темы: начиная от ухода за собой, заканчивая советами по психологии. Конечно, вопросы о состоянии своей матери дочь Заворотнюк в большинстве случаев оставляет без ответа. Она уважает её решение уйти в тень и никак не комментировать лечение.
Сын Заворотнюк 22-летний Майкл, тем временем, пытается строить карьеру музыканта. На днях он объявил о релизе новой песни. Правда, трек, выпущенный под псевдонимом Lepra, получился мрачным и вызвал противоречивую реакцию слушателей. Но, судя по личному комментарию Майкла, в этом и была задумка автора. «Конечно, ничто не идеально — перезаписать ноту здесь, ноту там, но в целом, шалость удалась! Как говорится, велком ту хел, энджой! Ваш верный, вне сомнения любящий, амбассадор ада»,— представился сын Заворотнюк. Напомним, что недавно в СМИ появились тревожные слухи о том, что ещё одной звезде российского шоу-бизнеса поставили страшный диагноз. Речь идёт о Лайме Вайкуле, которая якобы столкнулась с рецидивом рака. Накануне певица после долгого затишья опубликовала в Сети своё новое фото. Этот кадр лишь ещё больше подогрел обсуждение слухов о её болезни.
# Шоу-бизнес Заворотнюк Анастасия
По материалам: z-aya

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