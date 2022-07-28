Сын Риз Уизерспун Дикон Филипп дебютирует как актер

Вадим Карасев

18-летний сын Риз Уизерспун и Райана Филиппа Дикон Филипп дебютирует как актер: он снимется в третьем сезоне сериала "Я никогда не..." от Netflix.

Первые серии нового сезона выйдут на платформе уже в середине августа этого года. Как отмечают в пресс-службе стримингового сервиса, Дикон исполнит роль Паркера, который станет противником главной героини Деви по дебатам.

В третьем сезоне сериала "Я никогда не..." старшеклассница Деви из семьи иммигрантов продолжает сталкиваться с трудностями старшей школы и проблемами в отношениях с родителями, а также заводит новый роман.





Риз Уизерспун и Дикон Филипп

Интересно, что сын Риз Уизерспун увлекается музыкой: в одном из интервью он рассказал, что его привлекает процесс создания песен. В 2020 году он выпустил свою дебютную песню под названием Long Run. Риз Уизерспун и Райан Филипп были вместе с 1999 по 2008 год, у них двое детей: 22-летняя дочь Ава и сын Дикон. В прошлом году Уизерспун и Филипп воссоединились, чтобы вместе отметить 18-летие своего сына.

После расставания с Филиппом Риз вышла замуж за агента в сфере развлечений Джима Тота, у них есть общий сын Теннесси.

Ксения Смирнова