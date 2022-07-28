Три недели в Иркутске ищут сбежавшего из питомника трехлапого медведя
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Три недели в Иркутске ищут сбежавшего из питомника трехлапого медведя

В Иркутске три недели волонтеры, кинологи и полиция разыскивают сбежавшего из питомника «К-9» медведя. Как рассказал журналисту IRK.ru руководитель питомника Вячеслав Славин, 26 июля поступила заявка от очевидцев, которые заметили хищника на окраине Хомутово. Туда выехали специалисты, но это оказался дикий четырехлапый медведь. В это время у медведей идет гон, поэтому они особенно активны.

Жители области сообщили, что трехлапого хищника видели ночью в Плишкино. Там сотрудники питомника установили ловушку. «Если в ближайшее время не будет никакой информации о медведе, то, возможно, его кто-то убил или он не проснулся после снотворного. Через два дня будем прочесывать тот лес, где животное убежало после выстрела в него из специального ружья со снотворным. Под действием препарата она могла пробежать максимум 20 минут,» — рассказал Вячеслав Славин.

Перед этим ловушку для трехлапого медведя ставили недалеко от Карлука, где животное задрало козу. После этого его видели на пятом километре Александровского тракта в районе свалки.

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По материалам: irk

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