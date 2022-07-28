Twitter закроет офисы по всему миру из-за экономии

Вадим Карасев

Bloomberg: Twitter закроет офисы по всему миру из-за экономии

Twitter сокращает объем своих офисных площадей, они закроются в некоторых городах по всему миру, включая Сан-Франциско, Нью-Йорк, Токио и Сидней. Компания сокращает расходы и больше склоняется к удаленной работе, пишет Bloomberg.

Если некоторые офисы закроются, это не повлияет на численность сотрудников Twitter — они просто перейдут на полный рабочий день из дома, заверила директор по персоналу компании Далана Брэнд. По состоянию на конец 2021 года в Twitter работало более 7,5 тысячи сотрудников.

В начале мая компания приостановила найм персонала, главный исполнительный директор Параг Агравал Twitter также объявил об экономии. Например, будут снижены расходы на маркетинг и корпоративные поездки, также он попросил сотрудников более обдуманно относиться к своим расходам.

Тем временем Amazon сократила количество площадей, которые она намеревалась арендовать у JPMorgan. Apple также перешла на режим экономии.

В июле сообщалось, что Twitter подаст в суд на американского предпринимателя Илона Маска в связи с расторжением сделки по приобретению компании. Бизнесмен отказался покупать социальную сеть за 44 миллиарда долларов.