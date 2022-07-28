У Юрия Шатунова остались долги
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У Юрия Шатунова остались долги

У Юрия Шатунова остались долги
Как оказалось, покойный певец Юрий Шатунов задолжал налоговой.   Вокруг имени артиста не утихают скандалы. Так, у покойного экс-солиста группы «Ласковый май» неожиданно обнаружились долги. По информации kp.ru, налоговая служба выставила на имя звезды счет в 77,7 тыс. рублей. В эту сумму вошел неоплаченный с 2018 года налог за московскую квартиру, а также налоги на доходы, которые уже обросли пенями.
Стоит отметить, что сейчас родным Шатунова и без этого непросто. Им пришлось нанять охрану, чтобы обезопасить могилу певца от обезумевших фанатов, устраивающих на ней песни и пляски. Также бывший продюсер «Ласкового мая» грозит наследникам музыканта судами из-за права на хиты культовой группы 90-х.
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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