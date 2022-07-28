«У него неустойчивая психика?»: Мария Шукшина о двуличии Александра Молочникова
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«У него неустойчивая психика?»: Мария Шукшина о двуличии Александра Молочникова

«У него неустойчивая психика?»: Мария Шукшина о двуличии Александра Молочникова

Режиссер Александр Молочников, похоже, все не может определиться со своей позицией — он активно поддерживает Украину, но при этом продолжает жить и работать в России, ставя спектакли в Большом театре. По этому поводу резко высказалась актриса Мария Шукшина.


Мария Васильевна считает, что Молочникову не стоило бы выражать свое мнение по поводу происходящего в мире публично, иначе таким образом он попросту выглядит в глазах других людей двуличным беспринципным человеком.

«Пока он был учеником Табакова — слыл талантливым, перспективным режиссером. Как только начал работать у мужа Собчак — Богомолова, стал последнего копировать, собрал все приемы и штампы из спектаклей оного, также стал самоутверждаться за счет унижения и уничтожения русской классики, также провоцировать публику. Ну, и пошел каяться за Россию, а то как же без этого? Тлетворное влияние или неустойчивая психика у режиссера, который будет ставить спектакль в Большом театре?» — свое недоумение 55-летняя Шукшина выразила в личном блоге.

Сам Александр предпочитает не комментировать выпады коллег в свою сторону, более того, режиссер ничего не говорит о текущих отношениях с артисткой Катей Варнавой. Поговаривают, что влюбленные расстались. Так, Екатерина проводит время компании друзей в Турции, в то время как Молочников на днях наведался в Одессу.

А ведь еще недавно Александр признавался Варнаве в сильных чувствах. Тогда казалось, что пара обязательно поженится.

«У одного варана (очень мной любимого), сегодня день рождения! Очень опасное и очень нежное существо! Будьте бдительны при встрече — это самый добрый, не эгоистичный, сверх энергичный, гомерически смешной и повышено эротичный, редкий вид из Красной книги. Люблю тебя», — откровенничал театральный деятель в соцсети.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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