У Пьера Нарцисса «Шоколадного зайца» объявился внебрачный сын
Сегодня, 05:56
После похорон Пьера Нарцисса появилась женщина, которая заявила, что воспитывает от него сына. Женщину, которая якобы родила от Пьера, зовут Ирен. Ее сыну восемь лет, и они живут в Москве. Близкие артиста не верят, что у него есть внебрачный ребенок. Бывшая жена исполнителя хита «Шоколадный заяц» Валерия Калачева рассказала, что недавно делала уборку в его квартире и не обнаружила там следов присутствия женщины. «Не заметила ни одной женской вещи. Если бы с Пьером кто-то был бы днями и ночами напролет, наверно, что-то должно было остаться, хотя бы косметика, волосы, трусы, тапочки... Я не знаю, но ничего нет. Если она, к примеру, затусовалась с ним на пару дней, это же не значит, что Пьер женился бы на ней!» — высказалась Валерия. Калачева воспитывает от Нарцисса 17-летнюю дочь Каролину-Кристель. Она профессионально занимается теннисом и хочет стать прославленной спортсменкой. Продюсер Сергей Дворцов больше двух лет работал с Пьером. Его не удивила новость о внебрачном сыне певца. Приятель выпускника «Фабрики звезд-2» считает, что подобными заявлениями человек просто хочет привлечь к себе внимание. «Пьер ушел. Это большое горе. Кто-то сейчас будет наверняка наживаться на этом. Найдутся любовницы, жены. Возможно, кто-то у Пьера действительно был, но... Вокруг него всегда было много красивых женщин. Новость о внебрачном ребенке Пьера наверняка миф, я так считаю. Пока ничего не доказано!» — цитирует Дворцова «СтарХит».
По материалам: z-aya