У Пьера Нарцисса «Шоколадного зайца» объявился внебрачный сын
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У Пьера Нарцисса «Шоколадного зайца» объявился внебрачный сын

У Пьера Нарцисса «Шоколадного зайца» объявился внебрачный сын
После похорон Пьера Нарцисса появилась женщина, которая заявила, что воспитывает от него сына. Женщину, которая якобы родила от Пьера, зовут Ирен. Ее сыну восемь лет, и они живут в Москве. Близкие артиста не верят, что у него есть внебрачный ребенок. Бывшая жена исполнителя хита «Шоколадный заяц» Валерия Калачева рассказала, что недавно делала уборку в его квартире и не обнаружила там следов присутствия женщины. «Не заметила ни одной женской вещи. Если бы с Пьером кто-то был бы днями и ночами напролет, наверно, что-то должно было остаться, хотя бы косметика, волосы, трусы, тапочки... Я не знаю, но ничего нет. Если она, к примеру, затусовалась с ним на пару дней, это же не значит, что Пьер женился бы на ней!» — высказалась Валерия. Калачева воспитывает от Нарцисса 17-летнюю дочь Каролину-Кристель. Она профессионально занимается теннисом и хочет стать прославленной спортсменкой. Продюсер Сергей Дворцов больше двух лет работал с Пьером. Его не удивила новость о внебрачном сыне певца. Приятель выпускника «Фабрики звезд-2» считает, что подобными заявлениями человек просто хочет привлечь к себе внимание. «Пьер ушел. Это большое горе. Кто-то сейчас будет наверняка наживаться на этом. Найдутся любовницы, жены. Возможно, кто-то у Пьера действительно был, но... Вокруг него всегда было много красивых женщин. Новость о внебрачном ребенке Пьера наверняка миф, я так считаю. Пока ничего не доказано!» — цитирует Дворцова «СтарХит».
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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