"У вас в голове параша": Волочкова обрушилась на "недотраханных сучек"
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"У вас в голове параша": Волочкова обрушилась на "недотраханных сучек"

"У вас в голове параша": Волочкова обрушилась на "недотраханных сучек"

46-летней Анастасии Волочковой не привыкать эпатировать публику. Звезда частенько меняет половых партнеров, за что ей достается от хейтеров. Знаменитая балерина дала жесткий отчет всем своим недоброжелателям.

"У нас в стране недотрах у многих баб, вот почему они мне завидуют и пишут, что у меня либо никого нет, либо я меняю мужиков как перчатки. А я могу себе позволить! У вас хоть что-либо есть? Я свободная женщина. Когда появится мужчина, за которого выйду замуж — это другая история. А сейчас люди дают мне энергию секса, любви и радости <...> У вас недотрах, если вас кто-нибудь трахнет в жизни - вы будете счасливы", - заявила артистка.


По словам Анастасии Волочковой, хейтерам хочется, чтобы ее избранники были ущербными и ничтожными людьми.

"Те недотраханные сучки, которые хотели бы, чтобы хоть кто-нибудь их трахнул, они, конечно, завидуют", - отметила звезда.

Балерина пожаловалась, что накануне "непонятные ***** [вагины] начали писать, что у Насти нашли непотребства в доме в лице режиссера".

"Вы поймите - вам-то есть кому писать, а вы-то никто, а мне-то вы пишите, потому что я кто! Все ***** идите <...> Конечно, им завидно. Конечно, они все обосрут. У вас в голове параша", - сказала артистка.


Джигурда прилюдно напялил на Волочкову трусы

Актер помог Анастасии Волочковой выбрать в магазине микроскопические стринги, а затем напялил их на скандальную артистку, не стесняясь окружающих.

"Доченька, примерь, я тебе заморские трусики привез. Вот! Именно так мода. Маленький изящный наклювничек!" - прорычал шоумен, надев балерине стринги прямо на ее комбинезон.

Волочкова оценила старания своего друга. "Не только же мне помогать надевать бандаж Никите перед его боями. Теперь он надел на меня мини-трусики. Чувство юмора нам с Никитой присуще!" - отметила знаменитость.


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По материалам: uposters.ru

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