Умер актер сериала «Доктор Кто» Бернард Криббинс
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Умер актер сериала «Доктор Кто» Бернард Криббинс

Умер актер сериала «Доктор Кто» Бернард КриббинсНа 94-году жизни скончался актер сериала «Доктор Кто» Бернард Криббинс

На 94-м году жизни скончался актер, певец и комик Бернард Криббинс. Об этом сообщает The Guardian.

Причины смерти не уточняются.

Криббинс родился в 1928 году в городе Олдэм, Англия. Наибольшую популярность ему принесла роль в сериале «Доктор Кто». Он также снимался в картине режиссера Альфреда Хичкока «Безумие». Среди других проектов Криббинса — «Так держать... Джек», «Колумб, за работу!», «Бабье лето», «Дюнкерк» (1958), «Дети вод», «Мышь на Луне», «Казино Рояль» (1967). Криббинс также выступал в многочисленных представлениях пантомимы. В 2011 году был награжден орденом Британской империи за вклад в драматическое искусство.

Ранее стало известно о смерти актрисы Фэй Марлоу.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Российские банки стали обманывать вкладчиков по-новому
Российские банки стали обманывать вкладчиков по-новому
"За считанные секунды повзрослел": Тодоренко о трехлетнем сыне, наблюдавшем за ее вторыми родами
"За считанные секунды повзрослел": Тодоренко о трехлетнем
В Иркутске начали проводить массовые уличные зарядки
В Иркутске начали проводить массовые уличные зарядки
Умер актер сериала «Доктор Кто» Бернард Криббинс
Умер актер сериала «Доктор Кто» Бернард Криббинс
В Конгрессе США не успели до каникул доработать законопроект о стейблкоинах
В Конгрессе США не успели до каникул доработать законопроект о
Twitter закроет офисы по всему миру из-за экономии
Twitter закроет офисы по всему миру из-за экономии
В КНР отреагировали на активность авианосной группы США в Южно-Китайском море
В КНР отреагировали на активность авианосной группы США в
Приметы и поверья на 29 июля 2022 года помогут предсказать погоду на ближайшее время
Приметы и поверья на 29 июля 2022 года помогут предсказать погоду на
«Заповедное Прибайкалье» объявило аукцион на поставку здания визит-центра на Ольхоне
«Заповедное Прибайкалье» объявило аукцион на поставку здания
Сергей Собянин рассказал о восстановлении туристической отрасли Москвы
Сергей Собянин рассказал о восстановлении туристической отрасли Москвы
Дизайнерские решения, которые сделали дворы их владельцев местной достопримечательностью (15 фото)
Дизайнерские решения, которые сделали дворы их владельцев местной
Медведева рассказала про отношения с Милохиным сейчас
Медведева рассказала про отношения с Милохиным сейчас

Топ на сегодня

Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные мешки
Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила 11-летие в мини и декольте
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила
Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного
Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и Грайнер
Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и

Еще по теме

В возрасте 89 лет умер актер Бернард Фокс
Актер из сериала «Доктор Кто» Питер Бренсон умер в Великобритании
Умер старейший актер «Игры престолов» Питер Вон
Звезда сериала «Секретные материалы» умер в США