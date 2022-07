Unstoppable Domains привлек $65 млн при оценке в $1 млрд

Децентрализованный регистратор доменов Unstoppable Domains закрыл раунд финансирования Серии A в размере $65 млн. Стартап достиг статуса «единорога» — инвесторы оценили его в $1 млрд.

BIG NEWS



We're excited to share that we've raised $65 million - at a $1 billion valuation - in a Series A led by @PanteraCapital!



This is a huge milestone for NFT domains and further validation for user-owned digital identity.



🧵👇or blog: https://t.co/PclWefOcK0 pic.twitter.com/jtz5ppyBlt