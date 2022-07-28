Ушел из жизни иркутский живописец Виктор Мироненко

26 июля на 82-м году жизни скончался иркутский живописец, ветеран труда, член Иркутского регионального отделения Союза художников России Виктор Мироненко. Прощание с художником состоится 30 июля с 10:00 до 11:00 по адресу: улица 3 Июля, 20, ритуальный зал. Об этом сообщили в пресс-службе Иркутского художественного музея.

Виктор Мироненко родился в 1941 году в селе Кривая Руда Семеновского района Полтавской области. В 1965 году окончил Иркутское училище искусств, где учился у Г.В. Богданова, А.И. Вычугжанина, В.В. Тетенькина. В 1973 году окончил Иркутский государственный педагогический институт, исторический факультет. Позже его приняли в члены Союза художников СССР. В 1970-х годах был директором Художественного фонда Иркутских творческо-производственных мастерских. Виктор Мироненко постоянно участвовал в отечественных и зарубежных выставках. В 2003 году администрация Иркутска присудила ему звание «Человек года».

«Светлая память о Викторе Михайловиче Мироненко будет жить в сердцах представителей искусства и самого широкого круга общественности. Разделяем боль утраты с родными, близкими, коллегами и друзьями,» — пишут коллеги живописца.

В 2013 году журналист IRK.ru брал интервью у Виктора Мироненко. Читайте в нашем материале «Из души на полотно».