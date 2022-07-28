В Британии предупредили об угрозе ядерной войны без диалога с Россией и Китаем
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В Британии предупредили об угрозе ядерной войны без диалога с Россией и Китаем

В Британии предупредили об угрозе ядерной войны без диалога с Россией и КитаемСоветник Лавгроув: отсутствие диалога привело к возникновению угрозы ядерной войны

Отсутствие диалога с Россией и Китаем привело к тому, что в мире возникла угроза ядерной войны, заявил советник по национальной безопасности Великобритании Стивен Лавгроув. Его слова приводит издание The Guardian.

По словам советника, даже во времена холодной войны Советский союз и Североатлантический альянс могли договариваться и создавать контактные группы. При этом если раньше страны НАТО получали выгоду от переговоров с советской властью, так как они улучшали понимание советской доктрины и возможностей СССР, то сейчас подобного нет.

«Это дало нам обоим более высокий уровень уверенности в том, что мы не ошибемся в оценке нашего пути к ядерной войне. Сегодня у нас нет таких же основ с теми, кто может угрожать нам в будущем, особенно с Китаем», — заявил Лавгроув.

Советник положительно оценил намерение Вашингтона возобновить сотрудничество с Пекином, однако указал на риски технологических достижений. По его мнению, Западу необходимо опасаться ядерной модернизации Китая. Также советник отметил российские инновации, отметив, что Москва первой применила гиперзвуковые системы в боевых условиях. Все это является опасными тенденциями, предупредил Лавгроув.

Ранее спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман признал важность переговоров вокруг оружия массового поражения. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не имеет никаких альтернатив ввиду других соглашений, подчеркнул он.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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