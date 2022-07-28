В Дании заявили об обострении газовой войны
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Дании заявили об обострении газовой войны

В Дании заявили об обострении газовой войныTV2: датский энергетик Поульсен заявил об обострении газовой войны

Энергетический аналитик из датской компании Green Power Кристиан Руне Поульсен заявил об обострении газовой войны. Об этом сообщает TV2.

По его специалиста, цена на газ и так была слишком высокой, но за короткое время произошел очередной скачок, который приближает стоимость энергоресурсов к рекордным отметкам за всю историю.

«Это говорит о том, что газовая война снова обостряется. Разница в том, что на сей раз рынок конкретно реагирует на то, что в трубы поступает меньше газа. Прежние скачки диктовались скорее опасениями», — объяснил Поульсен.

По его словам, точную причину столь резких скачков цен за короткий промежуток всегда можно определить. В первый раз, по его словам, это произошло до начала спецоперации России на Украине, второй раз – непосредственно после ее начала, третий взлет стоимости случился после заявления «Газпрома» о сокращении поставок.

Ранее стало известно, что с 27 июля компания «Газпром» снизит поставки по трубопроводу «Северный поток». Причиной сокращения поставок стала остановка еще одного газоперекачивающего агрегата Siemens на компрессорной станции «Портовая». О намерении отключить турбину для регламентного ремонта энергетический гигант сообщал еще 25 июля.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Трое иркутян под видом девушки пригласили мужчину на свидание и попытались ограбить
Трое иркутян под видом девушки пригласили мужчину на свидание и
Подборка забавных твитов обо всем - 28.07.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 28.07.2022 (15 фото)
Поплавская сравнила Бузову и Долину в звериных принтах: «Дворняжка никогда не станет королевой!»
Поплавская сравнила Бузову и Долину в звериных принтах: «Дворняжка
Байден обсудил с Си Цзиньпином российскую военную спецоперацию
Байден обсудил с Си Цзиньпином российскую военную спецоперацию
В Дании заявили об обострении газовой войны
В Дании заявили об обострении газовой войны
Сразу 2 игры из Game Pass от Annapurna Interactive получают обновление до Xbox Series X | S
Сразу 2 игры из Game Pass от Annapurna Interactive получают
Какой наряд больше подойдет этой красотке-блондинке
Какой наряд больше подойдет этой красотке-блондинке
Глава хакерской группировки Killnet объяснил причины ухода из объединения
Глава хакерской группировки Killnet объяснил причины ухода из
Релиз Grounded на Xbox и в Game Pass состоится 27 сентября
Релиз Grounded на Xbox и в Game Pass состоится 27 сентября
Число децентрализованных приложений в сети Polygon превысило 19 000
Число децентрализованных приложений в сети Polygon превысило 19 000
Во время концерта группы Mirror на танцоров рухнул экран
Во время концерта группы Mirror на танцоров рухнул экран
Алиса Вокс откровенно рассказала о своем тайном муже
Алиса Вокс откровенно рассказала о своем тайном муже

Топ на сегодня

Самые умные породы собак (20 фото)
Самые умные породы собак (20 фото)
Bitstamp получила разрешение на работу в Италии
Bitstamp получила разрешение на работу в Италии
Европейский регулятор назвал проблемой дефицит специалистов по криптовалютам
Европейский регулятор назвал проблемой дефицит специалистов по
США отправляют атомный авианосец к берегам Китая на фоне обострения вокруг Тайваня
США отправляют атомный авианосец к берегам Китая на фоне обострения
Волочкова разбила кольцо за 60 миллионов рублей, когда яростно ругалась на "быдло"
Волочкова разбила кольцо за 60 миллионов рублей, когда яростно

Еще по теме

Нафтогаз: Кризис закончился, РФ проиграла третий эпизод газовой войны
Датский футболист унизил сборную России
Туркмения ограничила поставки газа в Иран из-за долгов
В "Нафтогазе" объявили о значительном снижении транзита российского газа через Украину в декабре