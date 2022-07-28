В Иркутске 105 дольщиков долгостроя на Сергеева получили компенсации

105 дольщиков долгостроя на Сергеева в Иркутске получили на свои счета компенсации. Это позволит исключить четыре объекта застройщика ООО «БазисСтройИнвест» на Сергеева из Единого реестра проблемных объектов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

На начало января 2022 года в Иркутской области насчитывалось 18 проблемных объектов, 677 требований граждан. По итогам работы регионального фонда и органов исполнительной власти восстановили права дольщиков пяти объектов. Число долгостроев в Едином реестре проблемных объектов сократилось до 13.

В рабочем поселке Маркова завершили строительство дома, готовятся документы для ввода его в эксплуатацию. Долгострой компании ООО «Деметра Ангарск» продали с торгов, в настоящее время ведут процедурные переоформления объекта, готовят средства для возмещения гражданам. В Иркутске через суд за гражданами признали право собственности на помещения. В отношении объекта застройщика ООО «Северный» восстановление нарушенных прав граждан планируют с применением механизма Фонда путем выплаты компенсации, решение будет принято до конца 2022 года.

Региональный фонд завершает строительство в отношении пяти объектов застройщика ООО «МолдРосс». В настоящее время идут проектно-изыскательские работы, технические отчеты по результатам обследования объектов направлены на государственную экспертизу. Права граждан восстановят до конца 2023 года.