В Иркутске начали проводить массовые уличные зарядки
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Иркутске начали проводить массовые уличные зарядки

В Иркутске начали проводить массовые уличные зарядки

В Иркутске начали проводить массовые уличные зарядки. Они проводятся в каждом округе Иркутска, всего задействовали 18 площадок в разных районах города. Подробную информацию можно узнать в МКУ «Городской спортивно-методический центр» по номеру: 777-659, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Проект реализовали администрация Иркутска совместно с городской Думой в рамках года массового спорта. За все время зарядку провели четыре тысячи раз.

Место и время проведения занятий в 2022 году:


Сквер на Шахтерской – в 18:30 (будние), в 13:00 (выходные);



Улица Розы Люксембург, 213 – с понедельника по воскресенье в 10:00;



Стадион школы № 38 – с понедельника по воскресенье в 11:00;



Парк «Комсомольский» – с понедельника по воскресенье в 9:00;



Площадь «50 лет Октября» – с понедельника по среду в 17:30, с четверга по воскресенье в 11:00;



Стадион школы № 22 – с понедельника по воскресенье в 16:00;



Площадь Декабристов – с понедельника по воскресенье в 16:00;



Площадь у Московских ворот – с понедельника по воскресенье в 11:00;



Микрорайон Топкинский между домом № 25 и детским садом № 126 – с понедельника по воскресенье в 19:00;



Каштаковская роща – с понедельника по среду в 19:30, с четверга по воскресенье в 9:00;



Площадь ракетчиков в микрорайоне Зеленый – в 20:30 (будние), в 11:00 (выходные);



Стадион школы № 6 – с понедельника по воскресенье в 9:00;



Сквер имени Вампилова – с понедельника по воскресенье в 9:00;



Микрорайон Университетский, 41а – с понедельника по воскресенье 9:00;



Парк Парижской коммуны – с понедельника по субботу в 12:00, воскресенье в 18:00;



Роща «Звездочка» – с понедельника по воскресенье в 9:00;



Стадион школы № 24 – понедельник, среда, пятница в 8:00, вторник и четверг в 10:00, воскресенье в 18:00;



Стадион школы № 75– понедельник, среда, пятница в 9:30, вторник и четверг в 18:00.

До 15 сентября зарядку проведут 30 раз. В случае плохой погоды возможно изменение в расписании. Также для удобства жителей занятия могут переноситься по согласованию инструктора с участниками.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Российские банки стали обманывать вкладчиков по-новому
Российские банки стали обманывать вкладчиков по-новому
"За считанные секунды повзрослел": Тодоренко о трехлетнем сыне, наблюдавшем за ее вторыми родами
"За считанные секунды повзрослел": Тодоренко о трехлетнем
В Иркутске начали проводить массовые уличные зарядки
В Иркутске начали проводить массовые уличные зарядки
Умер актер сериала «Доктор Кто» Бернард Криббинс
Умер актер сериала «Доктор Кто» Бернард Криббинс
В Конгрессе США не успели до каникул доработать законопроект о стейблкоинах
В Конгрессе США не успели до каникул доработать законопроект о
Twitter закроет офисы по всему миру из-за экономии
Twitter закроет офисы по всему миру из-за экономии
В КНР отреагировали на активность авианосной группы США в Южно-Китайском море
В КНР отреагировали на активность авианосной группы США в
Приметы и поверья на 29 июля 2022 года помогут предсказать погоду на ближайшее время
Приметы и поверья на 29 июля 2022 года помогут предсказать погоду на
«Заповедное Прибайкалье» объявило аукцион на поставку здания визит-центра на Ольхоне
«Заповедное Прибайкалье» объявило аукцион на поставку здания
Сергей Собянин рассказал о восстановлении туристической отрасли Москвы
Сергей Собянин рассказал о восстановлении туристической отрасли Москвы
Дизайнерские решения, которые сделали дворы их владельцев местной достопримечательностью (15 фото)
Дизайнерские решения, которые сделали дворы их владельцев местной
Медведева рассказала про отношения с Милохиным сейчас
Медведева рассказала про отношения с Милохиным сейчас

Топ на сегодня

Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные мешки
Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила 11-летие в мини и декольте
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила
Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного
Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и Грайнер
Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и

Еще по теме

Иркутск стал лучшим в регионе по развитию массового спорта
СК: От отравления настойкой боярышника погибли 14 человек
В Ленинском округе Иркутска в 2021 году благоустроили пять общественных пространств
Центральный участок красной ветки метро Москвы закроют на выходных