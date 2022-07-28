В Иркутске начали проводить массовые уличные зарядки

В Иркутске начали проводить массовые уличные зарядки. Они проводятся в каждом округе Иркутска, всего задействовали 18 площадок в разных районах города. Подробную информацию можно узнать в МКУ «Городской спортивно-методический центр» по номеру: 777-659, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Проект реализовали администрация Иркутска совместно с городской Думой в рамках года массового спорта. За все время зарядку провели четыре тысячи раз.

Место и время проведения занятий в 2022 году:





Сквер на Шахтерской – в 18:30 (будние), в 13:00 (выходные);







Улица Розы Люксембург, 213 – с понедельника по воскресенье в 10:00;







Стадион школы № 38 – с понедельника по воскресенье в 11:00;







Парк «Комсомольский» – с понедельника по воскресенье в 9:00;







Площадь «50 лет Октября» – с понедельника по среду в 17:30, с четверга по воскресенье в 11:00;







Стадион школы № 22 – с понедельника по воскресенье в 16:00;







Площадь Декабристов – с понедельника по воскресенье в 16:00;







Площадь у Московских ворот – с понедельника по воскресенье в 11:00;







Микрорайон Топкинский между домом № 25 и детским садом № 126 – с понедельника по воскресенье в 19:00;







Каштаковская роща – с понедельника по среду в 19:30, с четверга по воскресенье в 9:00;







Площадь ракетчиков в микрорайоне Зеленый – в 20:30 (будние), в 11:00 (выходные);







Стадион школы № 6 – с понедельника по воскресенье в 9:00;







Сквер имени Вампилова – с понедельника по воскресенье в 9:00;







Микрорайон Университетский, 41а – с понедельника по воскресенье 9:00;







Парк Парижской коммуны – с понедельника по субботу в 12:00, воскресенье в 18:00;







Роща «Звездочка» – с понедельника по воскресенье в 9:00;







Стадион школы № 24 – понедельник, среда, пятница в 8:00, вторник и четверг в 10:00, воскресенье в 18:00;







Стадион школы № 75– понедельник, среда, пятница в 9:30, вторник и четверг в 18:00.





До 15 сентября зарядку проведут 30 раз. В случае плохой погоды возможно изменение в расписании. Также для удобства жителей занятия могут переноситься по согласованию инструктора с участниками.